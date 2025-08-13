Павел Деревянко и его герои, у которых всегда все сложноТелеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр KION представили новый комедийный сериал «Три сестры». В проекте снялся Павел Деревянко — мастер харизматичных, но вечно попадающих в переделки персонажей. Он с легкостью перевоплощается из романтичного мечтателя в циничного пройдоху и делает это так, что зритель невольно начинает болеть даже за самых противоречивых героев.
Каждому поколению — по Табакову: фильмы и сериалы с Павлом ТабаковымОтец заявил ему, что быть сыном Табакова — наказание, а не привилегия и отправил жить в обычное общежитие при театральном колледже. Отцовский наказ сработал, и теперь Павел Табаков — один из самых перспективных молодых актеров, а не «сын того самого». К 27 годам у него солидная фильмография, пусть не все роли главные, но 40 штук уже наберется. Сын Олега Табакова и Марины Зудиной красив как мама и талантлив как папа, и вот несколько кинопримеров в доказательство.
15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022Новый осенний сериальный сезон не даст заскучать, когда за окном похолодает. Стриминги подготовили истории на любой вкус: про эльфов и лилипутов, криминальных авантюристов и воинственных повстанцев, вампиров и полуночников. Подробнее — в нашем материале.