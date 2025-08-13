Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Беспринципные Новости

Новости о сериале «Беспринципные»

Новости о сериале «Беспринципные» Вся информация о сериале
Павел Деревянко и его герои, у которых всегда все сложно
Павел Деревянко и его герои, у которых всегда все сложно Телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр KION представили новый комедийный сериал «Три сестры». В проекте снялся Павел Деревянко — мастер харизматичных, но вечно попадающих в переделки персонажей. Он с легкостью перевоплощается из романтичного мечтателя в циничного пройдоху и делает это так, что зритель невольно начинает болеть даже за самых противоречивых героев.
Написать
13 августа 2025 14:05
Подошли к концу съемки сериала «Беспринципные: Непреклонный возраст»
Подошли к концу съемки сериала «Беспринципные: Непреклонный возраст» Новый проект в рамках вселенной «Беспринципных».
Написать
13 ноября 2024 15:14
Милош Бикович присоединяется к жителям Патриков в трейлере четвертого сезона «Беспринципных»
Милош Бикович присоединяется к жителям Патриков в трейлере четвертого сезона «Беспринципных» Премьера состоится 23 марта.
Написать
7 марта 2024 14:55
Начались съемки четвертого сезона «Беспринципных»
Начались съемки четвертого сезона «Беспринципных» В новых сериях продолжится сюжет полнометражного фильма.
Написать
5 сентября 2023 14:30
Взрослые и успешные: как изменились актеры сериала «Школа»
Взрослые и успешные: как изменились актеры сериала «Школа» Рассказываем, как сложилась судьба актеров одного из самых скандальных сериалов нулевых.
Написать
21 февраля 2023 12:00
Зажиточные москвичи развлекаются в провинции в трейлере комедии «Беспринципные в деревне»
Зажиточные москвичи развлекаются в провинции в трейлере комедии «Беспринципные в деревне» Полнометражное продолжение популярного сериала выйдет на экраны в начале марта.
Написать
1 февраля 2023 11:25
Каждому поколению — по Табакову: фильмы и сериалы с Павлом Табаковым
Каждому поколению — по Табакову: фильмы и сериалы с Павлом Табаковым Отец заявил ему, что быть сыном Табакова — наказание, а не привилегия и отправил жить в обычное общежитие при театральном колледже. Отцовский наказ сработал, и теперь Павел Табаков — один из самых перспективных молодых актеров, а не «сын того самого». К 27 годам у него солидная фильмография, пусть не все роли главные, но 40 штук уже наберется. Сын Олега Табакова и Марины Зудиной красив как мама и талантлив как папа, и вот несколько кинопримеров в доказательство.
Написать
22 ноября 2022 13:00
«Кинопоиск» объявил даты выхода сериалов «Азазель», «Конец света» и других проектов
«Кинопоиск» объявил даты выхода сериалов «Азазель», «Конец света» и других проектов Все ожидаемые проекты зрители смогут увидеть в ближайшие месяцы.
Написать
13 октября 2022 10:08
Валерия Астапова: биография и фильмография звезды сериала «Классная Катя»
Валерия Астапова: биография и фильмография звезды сериала «Классная Катя» Краткая история о том, как участница музыкальной передачи стала новым лицом СТС.
Написать
8 сентября 2022 14:29
15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022
15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022 Новый осенний сериальный сезон не даст заскучать, когда за окном похолодает. Стриминги подготовили истории на любой вкус: про эльфов и лилипутов, криминальных авантюристов и воинственных повстанцев, вампиров и полуночников. Подробнее — в нашем материале.  
Написать
4 сентября 2022 17:00
«КиноПоиск HD» представил трейлер второго сезона «Беспринципных»
«КиноПоиск HD» представил трейлер второго сезона «Беспринципных» Сатирическая комедия с Павлом Деревянко вернется уже в этом месяце.
Написать
1 ноября 2021 15:01
Этот свежий сериал-триллер моментально стал №1 на Netflix, но зрители уже нашли у него важный недостаток
У «Ведьмы из Блэр» и «Реинкарнации» появился серьезный конкурент: новый трейлер ужастика «Шелби Оукс» пугает до дрожи в коленках (видео)
Он не стоит и половины потраченного экранного времени: в Сети выбрали самого клишированного персонажа «Игры престолов»
«Любовь и голуби» видел почти каждый, но мало кто знает о его странном «проклятии»: коснулось всех — от сценариста до Гурченко и Меньшова
Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам
«Будьте здоровы!»: эта серия «Маши и Медведя» за 14 лет набрала 117 млн просмотров — 402 секунды удовольствия
«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде
«Дандадан» больше не в топе: зато 10 других аниме сейчас на пике — у № 1 рейтинг 9.5 на IMDb, хотя это романтика, а не сенен
Прилучный и фавелы не спасут: 5 сезон «Мажора» обязан ответить на 3 важнейших вопроса, иначе — пиши пропало
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
Блокадник стал легендой всего СССР: скоро в прокат выходит долгожданная спортивная драма — запишите дату премьеры
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше