Начались съемки четвертого сезона «Беспринципных»

В Москве на Патриарших прудах стартовали съемки четвертого сезона многосерийной комедии «Беспринципные», повествующей о жителях самого модного и беззаботного района российской столицы. Новый сезон хитового сериала от «Кинопоиска» является прямым сиквелом полнометражного спин-оффа о сельских приключениях персонажей.

В актерский состав вошли Павел Деревянко, Анна Слю, Ксения Утехина, Александр Балуев, Ирина Пегова, Максим Лагашкин, Матвей Лыков, Кристина Бабушкина, Юрий Колокольников, Надежда Михалкова, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Николай Фоменко и Милош Бикович.

Согласно синопсису, летняя поездка в деревню навсегда изменила обитателей Патриков. Кто-то из персонажей решил навсегда покинуть престижный район, а кто-то наоборот — не устоял перед соблазнами столичной жизни. Объединившись с третьесортным актером Виталиком (Лыков), деревенская красавица Аленка (Утехина) придумывает хитрую аферу и вступает в пул охотниц за женихами. Все это для того, чтобы мама и папа не увезли ее обратно, но, приехав в ненавистную Москву, родители внезапно и сами втягиваются в беспринципный образ жизни.

Серьезные перемены также происходят у «ветеранов» шоу. Славик (Деревянко) пытается ужиться с новой супругой Ольгой (Слю), сумевшей найти способ борьбы с маленькими слабостями мужчины. Валя Люкс (Бабушкина) попадает под чары коварного продюсера (Лагашкин), пообещавшего женщине звездную карьеру. Рома (Колокольников) и Вера (Михалкова) стали родителями, но вместе с ребенком у них появились новые причины для ссор, источником которых оказался богатый иностранец Стефан (Бикович).

Постановщиком выступает режиссер всех четырех сезонов телефраншизы Роман Прыгунов, а над сценарием вместе с Александром Цыпкиным работают Владимир Васильев («Happy End») и Илья Мотовилов («Контейнер»). В продюсерскую команду вошли Данила Шарапов, Петр Ануров, Ольга Филипук и Михаил Китаев.

Четвертый сезон «Беспринципных» выйдет на «Кинопоиске» в 2024 году.