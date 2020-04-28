Меню
Закрытый сезон 2020, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Zakrytyj sezon
16+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
28 апреля 2020
Год выпуска
2020
Количество серий
8
Продолжительность сезона
6 часов 56 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Закрытый сезон»
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1
Серия 1
28 апреля 2020
Серия 2
Сезон 1
Серия 2
28 апреля 2020
Серия 3
Сезон 1
Серия 3
5 мая 2020
Серия 4
Сезон 1
Серия 4
12 мая 2020
Серия 5
Сезон 1
Серия 5
19 мая 2020
Серия 6
Сезон 1
Серия 6
26 мая 2020
Серия 7
Сезон 1
Серия 7
2 июня 2020
Серия 8
Сезон 1
Серия 8
9 июня 2020
Балабанов старался, но идеально не вышло: квест на внимательность — проверьте, сколько ляпов в «Брате» вы не замечали раньше
