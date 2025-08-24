Меню
Сериалы
Основание: Осман
Статьи
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Основание: Осман»
Вся информация о сериале
Османский стыд: к этим турецким сериала доверия у экспертов больше, чем к распиаренному «Великолепному веку»
Речь даже не про «Империю Кесем».
Написать
24 августа 2025 09:54
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
К слову, происходящее на экране отличалось от реальности.
Написать
25 июля 2025 18:36
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
Вспоминаем один из самых ярких моментов сериала.
Написать
25 июля 2025 16:40
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Кастинг в поисках новой звезды уже ведется.
Написать
24 июля 2025 17:38
Две жены по цене одной и полна горница детей: «Основание: Осман» не показал и половины правды о семье правителя империи
Сценаристы, словно в бухгалтерии, все перепутали.
Написать
28 мая 2025 17:38
В какой серии Осман женился на Малхун? Никак не решался на протяжении 8 серий «Основания»
Политика, наследники и боль Балы-хатун: вся правда о самом обсуждаемом браке сериала.
Написать
25 апреля 2025 20:03
Разбежавшись, прыгну со скалы: спойлеры к 189 серии «Основание: Осман» — Халиме умерла или зрителей обманули?
Фанаты строят теории, но официальный синопсис раскрыл карты.
Написать
23 апреля 2025 17:38
«На голой правде столько не снять»: «Великолепный век» не попал в список самых достоверных исторических турдизи
Мелодрама с Хюррем и Сулейманом завораживает, но постоянно врет.
Написать
5 января 2025 12:19
Султаны, политические игры и больше драмы: 5 исторических турецких сериалов для тех, кто устал пересматривать «Великолепный век»
Открыть завесу жизни турецких правителей способен не только самый популярный сериал страны.
Написать
12 декабря 2024 09:25
Сколько серий в сезонах сериала «Основание: Осман»? Разложили по полочкам — теперь не запутаетесь
Начинающим бывает трудно понять, сколько эпизодов их ждет.
Написать
19 ноября 2024 08:56
«Это самая сложная сцена»: ради съемок в «Основание: Осман» этой актрисе пришлось рисковать жизнью
Даже в Голливуде не каждый на такое бы решился.
Написать
26 октября 2024 14:44
Хюррем — беговую дорожку, Озчивиту — гору уважения: топ-3 странных каприза турецких актеров
И как с ними вообще работать?
Написать
2 сентября 2024 10:15
