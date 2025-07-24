8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут

Великий воин, основатель империи, обладатель мужественного профиля и вечно прищуренного взгляда — Осман-бей официально уходит на пенсию. И не по сценарию, а по финансовым причинам.

Бурак Озчивит, лицо и голос турдизи «Основание: Осман», не вернется в седьмом сезоне из-за «финансовых разногласий с шоураннерами». Переводя с дипломатического на человеческий: запросил слишком жирный гонорар — 4 миллиона лир за серию. Это почти восемь миллионов рублей. За одну. Продюсеры сделали глубокий вдох и попрощались.

История, как в любом хорошем сериале, развивалась стремительно. Сначала переговоры, потом — удаление друг друга из соцсетей, и вот уже Бирсен Алтунташ рапортует: контракт аннулирован, замена в пути, эпоха — завершена. Формально седьмой сезон все же состоится, но Осман там будет старым, уставшим и, конечно, непохожим на Озчивита.

Орхан — сын Османа, по хронологии сериала, взойдет на трон. Кто его сыграет? Пока за «роль мечты» борются трое: Мерт Языджыоглу, Мурат Юналмыш и Ибрагим Челиккол. Эмре Бей, исполнявший роль раньше, выбыл из игры.

Что до Озге Торер, она остается. Бала-хатун никуда не уходит — ее героиня, похоже, переживет всех. А вот Бурак, сняв плащ и скинув шлем, отправляется на поиски новых проектов. Его фанаты, между прочим, одобряют: мол, шесть лет хватит, пора в большое кино. Или хотя бы в сериалы, где не приходится скакать на лошади в доспехах.

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