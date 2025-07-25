На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил

К слову, происходящее на экране отличалось от реальности.

Сериал «Основание: Осман» — это не только хроника становления Османской империи, но и история о любви, политике и сложных личных выборах. Создатели бережно переплетают вымышленные линии с историческими фактами, придавая живость персонажам и драматизм событиям.

Один из таких персонажей — Орхан Бей, сын Османа, которому предстоит не только продолжить дело отца, но и принять судьбоносные решения, касающиеся семьи и брака.

И именно вопрос, на ком женится Орхан, вызывает у зрителей живой интерес: кого он выберет — любовь сердца или политический союз?

В рамках сериала Орхан Бей женится на Эльчим-хатун — этот брак носит стратегический характер и нужен для объединения племён Кайи.

Но настоящие чувства Орхан испытывает к Холофире-хатун. Именно она занимает особое место в его сердце, однако любовь в этом случае уступает интересам племени.

Также в сериале появляется Аспорча-хатун — по легенде, она дочь византийского императора Андроника. Это отсылка к историческим данным: в реальности у Орхана действительно было несколько жён, в том числе Аспорча-хатун.

Вот его жены, которых упоминают историки:

Нилюфер-хатун;

Аспорча-хатун;

Теодора-хатун;

Феодора Кантакузина (дочь византийского императора Иоанна VI Кантакузина);

Билун-хатун;

Эфтандисе-хатун.

Таким образом, в сериале мы видим политический союз Орхана с Эльчим, любовную линию с Холофирой и появление Аспорчи как персонажа с историческим подтекстом. А в истории за кадром — сразу несколько браков Орхана с представительницами как тюркской, так и византийской знати.

Ранее мы писали: Две жены по цене одной и полна горница детей: «Основание: Осман» не показал и половины правды о семье правителя империи