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«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя

25 июля 2025 16:40
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя

Вспоминаем один из самых ярких моментов сериала.

Не каждый зритель осиливает целиком столь масштабные исторические саги, как «Основание: Осман» — сериал, в котором переплетаются политика, интриги, борьба за власть и семейные конфликты.

Но порой хочется знать, чем все же заканчиваются судьбы ключевых персонажей. И один из обсуждаемых моментов в этом плане — смерть Дюндар Бея. Кто его убил и почему?

В сериале «Основание: Осман» Дюндар Бей погибает от руки самого Османа. Этот трагический момент происходит на фоне серьёзного конфликта внутри племени — Дюндар открыто выступает против планов Османа по захвату крепости Кёпрю-Хисар.

«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя

Он считает эту военную операцию слишком рискованной и ненужной. Однако Осман расценивает такую позицию как прямое подрывание своего авторитета и угрозу единству. В результате он принимает жесткое решение — немедленно казнить Дюндара.

Последними словами героя становятся:

«Позволь умереть от твоих рук, ради твоей бабушки Хайме Хатун и моей прекрасной мамы. Не лишай меня этого. Я, как славный господин, не заслуживаю смерти от тетивы лука. Не лишай меня этой чести. Я хочу умереть от стрелы, которая убила Байходжу».

Вскоре Осман пускает стрелу в своего дядю, показывая тем самым, что в борьбе за справедливость и порядок не может быть места даже семейным привязанностям.

Это убийство становится одним из поворотных моментов в сюжете, подчеркивая решительность Османа в отстаивании своей власти и готовность идти до конца ради блага племени.

Ранее мы писали: В какой серии Осман женился на Малхун? Никак не решался на протяжении нескольких эпизодов «Основания»

Фото: Кадры из сериала «Основание Осман»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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