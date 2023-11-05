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Основание: Осман
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Отзывы о сериале «Основание: Осман»
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💞 Алёна 💞
5 ноября 2023, 03:47
Зарегистрировалась и ничего не работает
5 ноября 2023, 03:47
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pavlovna67.67
10 ноября 2023, 18:39
Оценка
Прекрасный сериал, я в восторге и с нетерпением жду новых серий.
Почему то не показали ребёнка Малхун, она ждала ребёнка в конце 4 сезона. Умолчали или упустили. Или может я не внимательно смотрела. Не понятно.
10 ноября 2023, 18:39
0
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pavlovna67.67
10 ноября 2023, 18:40
Оценка
😍😍
10 ноября 2023, 18:40
0
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Киноафиша.инфо
11 ноября 2023, 11:47
в ответ на сообщение
pavlovna67.67 от 10 ноября 2023, 18:39
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
11 ноября 2023, 11:47
0
0
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Киноафиша.инфо
11 ноября 2023, 11:47
в ответ на сообщение
pavlovna67.67 от 10 ноября 2023, 18:40
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
11 ноября 2023, 11:47
0
0
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tm752044
6 декабря 2023, 15:24
зарегистрировался нечего не работает
6 декабря 2023, 15:24
0
0
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Аширбай Токтобаев
16 марта 2025, 05:15
Оценка
МашАлла Воскресший Эртугрул,Основание Осман великолепный труд,слава актёрам!!!
16 марта 2025, 05:15
0
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Почему то не показали ребёнка Малхун, она ждала ребёнка в конце 4 сезона. Умолчали или упустили. Или может я не внимательно смотрела. Не понятно.
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