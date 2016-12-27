Inside No. 9 2014, season 3

Inside No. 9 season 3 poster
Inside No. 9 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 27 December 2016
Production year 2016
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Inside No. 9" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Внутри девятого номера» режиссер делится историями со съемок фильма ужасов. Они проходили в австрийском городе Крампуснахт зимой 1977 года. Девонширцы приезжают в альпийское шале, чтобы как следует отдохнуть. Смотритель Клаус рассказывает им местную легенду о Крампусе, рождественском дьяволе. В следующем эпизоде в центре событий оказывается компания друзей. Мужчины ругаются из-за оплаты счета после игры в гольф. Еще одна серия посвящена тому, как профессор Кембриджского университета старательно учит своего студента разгадывать таинственный кроссворд.

Series rating

8.5
Rate 20 votes
8.5 IMDb

Inside No. 9 List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
The Devil of Christmas
Season 3 Episode 1
27 December 2016
The Bill
Season 3 Episode 2
21 February 2017
The Riddle of the Sphinx
Season 3 Episode 3
28 February 2017
Empty Orchestra
Season 3 Episode 4
7 March 2017
Diddle Diddle Dumpling
Season 3 Episode 5
14 March 2017
Private View
Season 3 Episode 6
21 March 2017
