Тетрадь смерти
Статьи
Статьи о сериале «Тетрадь смерти»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Статьи о сериале «Тетрадь смерти»
Вся информация о сериале
Если 7 городов России были бы героями аниме: ИИ каждому нашел пару — угадаете, где вайб Сатору, Лайта и Джин-Ву?
Как говорится, как похорошела Микаса Аккерман при… Эрене Йегере.
Написать
5 июня 2025 16:40
ИИ назвал 5 признаков, что ваш любимый аниме-герой скоро умрет: увидели хоть один — готовьте платочки
Проверьте на ваших любимых тайтлах — наверняка там встречалась пара «флажков» из списка?
3 комментария
14 мая 2025 13:17
«Союзмультфильм» возьмется за аниме: в планах тайтлы, превосходящие «Токийского гуля» и «Тетрадь смерти»
Вместо крови и демонов — добро и Чебурашка.
20 комментариев
1 мая 2025 14:15
«Тетрадь смерти» и «Атака титанов» в пролете: в США назвали аниме с самыми шокирующими сюжетными поворотами
Приключения Эрена Йегера попали лишь в пятерку лидеров, но не возглавили ее.
4 комментария
9 марта 2025 19:34
«Мой любимый»: советский мультфильм повлиял на короля аниме и его «Унесенных призраками»
А тот в свою очередь повлиял на «Атаку титанов» и другие тайтлы.
3 комментария
3 марта 2025 08:27
«Поднятие уровня» и «Наруто» в список не попали: 5 идеальных аниме для тех, кто годами воротил нос от жанра
Без «Атаки титанов», конечно, никуда — но она не на первом месте.
14 комментариев
3 марта 2025 07:58
Лайта нет, а мертвые воскресают: у «Тетради смерти» был дикий пилотный эпизод — небо и земля по сравнению с аниме
Хвала шинигами, что на экран перенесли именно оригинальную мангу.
Написать
1 марта 2025 08:26
«Токийский гуль» и даже «Тетрадь смерти»: эти отличные аниме не посмотреть в России легально
Хотя некоторые из них и опираются на русскую классику.
1 комментарий
20 февраля 2025 10:23
Ждали долгих 20 лет: создатели «Тетради смерти» намекнули на прямое продолжение — без Лайта, но с шинигами
По крайней мере, фанаты тайтла уверены — сиквелу быть.
2 комментария
18 февраля 2025 08:27
5 культовых аниме, которые совсем не так хороши, как вы запомнили: и «Тетрадь смерти» в списке тоже есть
Второй просмотр этих тайтлов, чаще всего, становится настоящим испытанием.
9 комментариев
17 февраля 2025 14:44
