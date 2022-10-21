Меню
Новости
Игровой сериал Netflix «Тетрадь смерти» обрел ведущую сценаристку
Новой попыткой сервиса экранизировать знаменитую мангу займется автор сценария к будущему фильму братьев Даффер.
Написать
21 октября 2022 14:31
В предстоящем хэллоуинском выпуске «Симпсонов» состоится кроссовер с «Закусочной Боба»
Зрителей ждут пародии на «Тетрадь смерти», «Мир Дикого Запада» и «Бабадука».
Написать
17 октября 2022 15:49
Братья Даффер готовят спин-офф «Очень странных дел» и сериал по культовой манге «Тетрадь смерти»
Также ведется работа над несколькими другими проектами.
Написать
7 июля 2022 15:36
