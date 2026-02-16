3 культовых аниме нулевых не прошли проверку временем: даже «Тетрадь смерти» бросают смотреть уже после 10 серии

Думали, тайтл про Ягами и Рюка портится лишь к третьему акту? Как бы не так.

В начале 2000-х эти тайтлы казались вершиной жанра – их советовали новичкам, ими восхищались на форумах, под них собирали первые аниме-клубы. Но в 2026 году, настаивает авторитетный портал CBR, часть культовой классики смотрится совсем иначе.

Если вы хотите понять, что не так с бесконечными сёнэнами, – включите «Хвост Феи». 328 серий чистого самоповтора. Создатели нашли формулу и не меняли её ни разу: Нацу проигрывает, Нацу злится, Нацу побеждает силой дружбы.

Без ностальгии просмотр превращается в марафон из клише и фансервиса, настаивает CBR.

Вторая позиция – «Код Гиас: Восставший Лелуш». Первый сезон до сих пор хвалят за смелое смешение политического триллера, меха и школьной драмы. Зато продолжение, уверены критики, увязло в перегруженном сюжете, чрезмерном пафосе и сомнительных поворотах. Финал так и вовсе прозвали разочарованием.

Наконец, «Тетрадь смерти». Главный хоррор-триллер эпохи, который до сих пор рекомендуют как идеальный вход в аниме для новичков.

Первые десять серий действительно безупречны, но потом приходит Миса Миса – и вместе с ней проблема, о которой фанаты в нулевые предпочитали молчать. Но сейчас уже не нулевые.

Цугуми Ооба, создатель манги, известен своим откровенно сексистским взглядом на женских персонажей, и в «Тетради смерти» это проявляется в полной мере.

Наоми Мисору уничтожают в угоду сюжету, а Миса превращается в карикатурную куклу, чья единственная функция – быть одержимой Лайтом и раздражать зрителя.

«После её появления исчезает та самая кошки-мышки, ради которой все и смотрели», – сокрушаются обзорщики.

А дальше – скучнейшая арка с Йоцубой, после которой качество падает так, что даже самые преданные фанаты признают: смотреть там не на что.