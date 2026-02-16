Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Красавица» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 3 культовых аниме нулевых не прошли проверку временем: даже «Тетрадь смерти» бросают смотреть уже после 10 серии

3 культовых аниме нулевых не прошли проверку временем: даже «Тетрадь смерти» бросают смотреть уже после 10 серии

16 февраля 2026 13:17
3 культовых аниме нулевых не прошли проверку временем: даже «Тетрадь смерти» бросают смотреть уже после 10 серии

Думали, тайтл про Ягами и Рюка портится лишь к третьему акту? Как бы не так.

В начале 2000-х эти тайтлы казались вершиной жанра – их советовали новичкам, ими восхищались на форумах, под них собирали первые аниме-клубы. Но в 2026 году, настаивает авторитетный портал CBR, часть культовой классики смотрится совсем иначе.

Если вы хотите понять, что не так с бесконечными сёнэнами, – включите «Хвост Феи». 328 серий чистого самоповтора. Создатели нашли формулу и не меняли её ни разу: Нацу проигрывает, Нацу злится, Нацу побеждает силой дружбы.

3 культовых аниме нулевых не прошли проверку временем: даже «Тетрадь смерти» бросают смотреть уже после 10 серии

Без ностальгии просмотр превращается в марафон из клише и фансервиса, настаивает CBR.

Вторая позиция – «Код Гиас: Восставший Лелуш». Первый сезон до сих пор хвалят за смелое смешение политического триллера, меха и школьной драмы. Зато продолжение, уверены критики, увязло в перегруженном сюжете, чрезмерном пафосе и сомнительных поворотах. Финал так и вовсе прозвали разочарованием.

3 культовых аниме нулевых не прошли проверку временем: даже «Тетрадь смерти» бросают смотреть уже после 10 серии

Наконец, «Тетрадь смерти». Главный хоррор-триллер эпохи, который до сих пор рекомендуют как идеальный вход в аниме для новичков.

Первые десять серий действительно безупречны, но потом приходит Миса Миса – и вместе с ней проблема, о которой фанаты в нулевые предпочитали молчать. Но сейчас уже не нулевые.

3 культовых аниме нулевых не прошли проверку временем: даже «Тетрадь смерти» бросают смотреть уже после 10 серии

Цугуми Ооба, создатель манги, известен своим откровенно сексистским взглядом на женских персонажей, и в «Тетради смерти» это проявляется в полной мере.

Наоми Мисору уничтожают в угоду сюжету, а Миса превращается в карикатурную куклу, чья единственная функция – быть одержимой Лайтом и раздражать зрителя.

«После её появления исчезает та самая кошки-мышки, ради которой все и смотрели», – сокрушаются обзорщики.

А дальше – скучнейшая арка с Йоцубой, после которой качество падает так, что даже самые преданные фанаты признают: смотреть там не на что.

Фото: Кадры из аниме «Тетрадь смерти», «Код Гиас: Восставший Лелуш», «Хвост Феи»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится Читать дальше 17 февраля 2026
У трех лучших российских сериалов 2025 года нашлись аниме-копии: у «Слова пацана» – тоже (и сходство поражает) У трех лучших российских сериалов 2025 года нашлись аниме-копии: у «Слова пацана» – тоже (и сходство поражает) Читать дальше 16 февраля 2026
Netflix хотел еще 2-3 серии, но создатель отменил: нового «Терминатора» можете больше не ждать Netflix хотел еще 2-3 серии, но создатель отменил: нового «Терминатора» можете больше не ждать Читать дальше 15 февраля 2026
«Можно будет валить врагов подбородком»: «Поднятие уровня» наконец вернется с эпичными битвами – но о 3-м сезоне пока не мечтайте «Можно будет валить врагов подбородком»: «Поднятие уровня» наконец вернется с эпичными битвами – но о 3-м сезоне пока не мечтайте Читать дальше 18 февраля 2026
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Читать дальше 18 февраля 2026
Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше