Ты проиграл, Лайт. Разве я не говорил вначале, что когда ты умрёшь, тот, кто запишет твоё имя в тетрадь, буду я? Это сделка между Шинигами и первым человеком, который получит тетрадь в человеческом мире. Как только ты попадёшь в тюрьму, я не знаю, когда ты умрёшь. Это надоедает ждать. Твоя жизнь уже закончилась. Ты умрёшь здесь.