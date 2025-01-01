Yagami LightЯ буду решать уравнения правой рукой, а писать имена левой. Я возьму чипс... и съем его!
RyukТы проиграл, Лайт. Разве я не говорил вначале, что когда ты умрёшь, тот, кто запишет твоё имя в тетрадь, буду я? Это сделка между Шинигами и первым человеком, который получит тетрадь в человеческом мире. Как только ты попадёшь в тюрьму, я не знаю, когда ты умрёшь. Это надоедает ждать. Твоя жизнь уже закончилась. Ты умрёшь здесь.
[пауза]
RyukНу, было неплохо, пока длилось. Мы немного развлечься, не так ли? Мы сделали кое-что разное и интересное.
Ягами ЛайтЕсли мы поймаем Кирия, он злой. Если он правит миром, он справедливость.