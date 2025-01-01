Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Тетрадь смерти Цитаты

Цитаты из сериала Тетрадь смерти

Yagami Light Я буду решать уравнения правой рукой, а писать имена левой. Я возьму чипс... и съем его!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ryuk Ты проиграл, Лайт. Разве я не говорил вначале, что когда ты умрёшь, тот, кто запишет твоё имя в тетрадь, буду я? Это сделка между Шинигами и первым человеком, который получит тетрадь в человеческом мире. Как только ты попадёшь в тюрьму, я не знаю, когда ты умрёшь. Это надоедает ждать. Твоя жизнь уже закончилась. Ты умрёшь здесь.
[пауза]
Ryuk Ну, было неплохо, пока длилось. Мы немного развлечься, не так ли? Мы сделали кое-что разное и интересное.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ягами Лайт Если мы поймаем Кирия, он злой. Если он правит миром, он справедливость.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
L Кира по-детски и не любит проигрывать.
Мацуда По-детски?
Инспектор Ягами СоуИтиро и не любит проигрывать?
L Да. Я тоже по-детски и не люблю проигрывать. Поэтому я это знаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
L Ягами-сан, если я умру в ближайшие дни, ваш сын — Кира.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
L Что бы ты ни говорил, я всё равно заберу твой торт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рюк Этот мир это...
Свет Ягами Гнилье
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
L Пожалуйста, выключите все мобильные телефоны, ноутбуки и любое другое устройство связи и оставьте их на том столе.
Matsuda [шепотом] Я знаю, что он изначально осторожен, но он действительно доверяет нам или нет?
L [слыша] Нет, мне просто не нравится, когда звонят мобильные телефоны, когда я говорю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ryuk Так ты теперь студент, Лайт. Я немного горжусь тобой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
L Тот, кто атакует первым, всегда побеждает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
L Лайт-кун, прошу тебя, заставь Мису заткнуться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Amane Misa О, кстати, Лайт, милый - ты знаешь, как убить шинигами?
Light Yagami Ты только что назвала меня "милым"?
Amane Misa Хорошо, тогда не против, если я буду называть тебя "рыцарем"? Ты ведь мой рыцарь на белом коне, знаешь ли.
Light Yagami [вздыхает] Давай просто называть меня "Лайт".
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
L [ударяет Мису по голове сценарией] Миса-сан, я знаю, это слабенькая фраза, но, пожалуйста, перестань чрезмерно реагировать.
Amane Misa Что? Здесь отличная игра!
L Да-да. Что угодно. Сделай это снова.
Amane Misa [подувает щеки] Ладно, ладно, режиссёр Рюзаки.
L Если ты не сделаешь это правильно, я тебя накажу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Читатель новостей Он врезался в него! Грузовик врезался в студию Сакура ТВ!
Л Это, безусловно, один из способов войти, не показывая свое лицо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Amane Misa Ах! Она усмехнулась в мою сторону! Миса сломает ей ноги!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Yagami Light Чёрт возьми его!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кёсукэ Хигучи Чёрт! Он не умрёт!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Думали, только «Игра престолов» шокировала зрителя? Вот 5 аниме, где сценарий даже хлеще, чем в хите HBO
20 лет томного ожидания: зрители требуют продолжение «Клона» с Жади и Лукасом, но услышит ли их Globo?
Представьте, вы стоматолог: пациент открыл пасть, а там зубы, которые рвут сталь — так из чего сделаны челюсти Чужого?
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше