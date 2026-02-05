Ягами Лайт стал не маньяком, а спасителем: «Тетрадь смерти» по-советски вышла 70 лет назад – финал такой, что закачаетесь

Фильм можно найти в соцсетях во вполне приличном качестве.

Представьте себе «Тетрадь смерти», в которой Ягами Лайт находит заветную книжицу бога смерти синигами, открывает ее, разбирается в правилах, и затем не превращается в массового серийного убийцу, а решает спасти людей, чья судьба уже предопределена. Звучит странно и непривычно? Ну, да! Но именно такой фильм сняли в советской Грузии еще в середине 60-х.

Одна только завязка картины «Простите, вас ожидает смерть» звучит как минимум небанально.

Девушка находит записную книжицу, в которую вписаны три человека: их имена, контакты, а также обстоятельства их скорой смерти вплоть до точной даты. Чтобы предотвратить трагедию и опередить убийцу, героиня решает обзвонить будущих «мертвецов». Тут-то и начинаются сюрпризы.

«Обреченные» люди, как оказалось, нечисты на руку, и каждый из них реагирует на приближающуюся угрозу по-своему.

Кто-то бежит в полицию и требует отправить его за решетку, кто-то – в ужасе пытается спастись от гибели, забирая с почты гневный анонимный донос, дабы избежать кармы. Но главное «золото» фильма – финал, и без тут спойлеров не обойтись.

Записная книжка принадлежала не какому-нибудь убийце, а писательнице, которая просто делилась набросками своего будущего романа. То есть буквальное «все персонажи вымышлены, все совпадения случайны».

Но в лучших традициях жанра совпадения оказались отнюдь не случайными.