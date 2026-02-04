Ягами жив и продолжает убивать: первая версия «Тетради смерти» не раскрыла истинную судьбу Киры

Финал «Тетради смерти» давно отгремел, а образ Лайта Ягами, умирающего на пустынной лестнице, стал культовым. Но главный вопрос остаётся открытым. Куда же на самом деле отправился Кира после того, как Рюк вывел его имя в своей Тетради?

Официальный финал аниме, кажется, не оставляет сомнений, о нем Рюк рассказывал еще по ходу сюжета: есть только небытие, «Му», полная пустота, где нет ни суда, ни награды. Но так ли всё однозначно?

Создатели оставили одну загадочную сцену, которая десятилетиями не даёт покоя фанатам. В специальном выпуске «Глазами Бога» появляется безымянный бог смерти, жаждущий услышать историю о человеке, изменившем мир. И после рассказа Рюк обращается к нему со странной фразой: «Не так ли, Лайт?»

Этих слов нет в манге и первой версии аниме, но именно они породили самую популярную альтернативную версию: а что, если Лайта избежал безвременья и оказалась сильнее правил? Что если «Му» — удел обычных душ, а тот, кто бросил вызов самому порядку мироздания, заслужил иную участь?

Может, его амбиции были настолько чудовищны, что даже смерть не смогла их поглотить, превратив в нового вечного наблюдателя — бога смерти, приговорённого смотреть на мир и убивать тех, чье время пришло. Ответ известен только создателям культовой «Тетради смерти».