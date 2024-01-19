«Монахиня из Борли. Возвращение»
Отель Хазбин 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Отель Хазбин
Hazbin Hotel 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 31 голос
7.6 IMDb

Список серий сериала Отель Хазбин

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Это развлечение That's Entertainment
Сезон 1 Серия 1
19 января 2024
Радио Убило ТВ-Звезду Radio Killed the Video Star
Сезон 1 Серия 2
19 января 2024
Яичная Болтунья Scrambled Eggs
Сезон 1 Серия 3
19 января 2024
Маскарад Masquerade
Сезон 1 Серия 4
19 января 2024
БАТЬ-ПЕРЕ-БАТЬ Dad Beat Dad
Сезон 1 Серия 5
26 января 2024
Добро пожаловать на небеса Welcome to Heaven
Сезон 1 Серия 6
26 января 2024
Привет Роси Hello Rosie
Сезон 1 Серия 7
2 февраля 2024
Шоу должно продолжаться The Show Must Go On
Сезон 1 Серия 8
2 февраля 2024
