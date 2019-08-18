Праведные Джемстоуны 1 сезон смотреть онлайн

The Righteous Gemstones 18+
Премьера сезона 18 августа 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 9
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Праведные Джемстоуны»

В 1 сезоне сериала «Праведные Джемстоуны» в центре событий оказывается семейство Джемстоунов, которые получили известность во всем мире в качестве телепроповедников из южной части США. Илай, Джесси и Келвин – трое евангелистов, которые путешествуют по разным городам Америки и выступают с проповедями на больших площадках. Также они проводят церемонии крещения и каждую неделю выходят в эфир на государственных каналах. Мало кому известно, что под напускным благочестием скрываются корыстные мотивы и властолюбие. Илай – глава семьи, который всеми силами стремится удержать членов семьи вместе и противостоять конкурентам.

7.6
8.1 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Праведные Джемстоуны»

Сезон 1 Серия 1
18 августа 2019
Вот человек, который заставит землю содрогнуться Is This the Man Who Made the Earth Tremble
Сезон 1 Серия 2
25 августа 2019
Они слабы, но он силен They Are Weak, But He Is Strong
Сезон 1 Серия 3
1 сентября 2019
Грешные губы Wicked Lips
Сезон 1 Серия 4
8 сентября 2019
Интерлюдия Interlude
Сезон 1 Серия 5
15 сентября 2019
Сейчас сыновья Эли были бесполезны Now the Sons of Eli Were Worthless Men
Сезон 1 Серия 6
22 сентября 2019
И до сих пор один из вас дьявол And Yet One of You is a Devil
Сезон 1 Серия 7
29 сентября 2019
Но праведные увидят их падение But the Righteous Will See Their Fall
Сезон 1 Серия 8
6 октября 2019
Конец всегда лучше начала Better is the End of a Thing Than Its Beginning
Сезон 1 Серия 9
13 октября 2019
