Праведные Джемстоуны 4 сезон смотреть онлайн

Постер к 4-му сезону сериала Праведные Джемстоуны
The Righteous Gemstones 18+
Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 9 марта 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 9
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 4-й сезон сериала «Праведные Джемстоуны»

В 4-м сезоне сериала «Праведные Джемстоуны» продолжается история о семействе успешных телевизионных евангелистов Джемстоунов. Им удалось достичь признания вовсе не из-за своей набожности. Вместе главные герои разъезжают по миру и проповедуют слово божье. При этом за маской благочестия прячется желание наживы. Более того, они абсолютно не верят в религиозные убеждения, которые сами же толкают народу. Помимо этого, между главными героями разыгрывается и внутренняя драма. Они сражаются за право подменить своего отца преклонного возраста на должности руководителя телевизионной империи.

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 20 голосов
8.1 IMDb

Список серий 4-го сезона сериала «Праведные Джемстоуны»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Прелюдия Prelude
Сезон 4 Серия 1
9 марта 2025
Ты бросил меня в самое сердце морей You Hurled Me Into the Very Heart of the Seas
Сезон 4 Серия 2
16 марта 2025
Горевать, как все люди, у которых нет надежды To Grieve Like the Rest of Men Who Have No Hope
Сезон 4 Серия 3
23 марта 2025
Он идет перед вами в Галилею He Goeth Before You Into Galilee
Сезон 4 Серия 4
30 марта 2025
Ты будешь помнить You Shall Remember
Сезон 4 Серия 5
6 апреля 2025
Интерлюдия IV Interlude IV
Сезон 4 Серия 6
13 апреля 2025
Ведь ревность - это ярость мужчины For Jealousy Is the Rage of a Man
Сезон 4 Серия 7
20 апреля 2025
На животе своем ты пойдешь On Your Belly You Shall Go
Сезон 4 Серия 8
27 апреля 2025
Чтобы человек Божий был совершенным That Man of God May Be Complete
Сезон 4 Серия 9
4 мая 2025
