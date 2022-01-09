Праведные Джемстоуны 2 сезон смотреть онлайн

The Righteous Gemstones 18+
Премьера сезона 9 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 9
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Праведные Джемстоуны»

Во 2 сезоне сериала «Праведные Джемстоуны» история о предпринимателях от Бога евангелистах Джемстоунах продолжится. Четверо грешных «святых» продолжат свое хождение по мукам. Глава семьи Илай будет, как и прежде, руководить своей империей. Он, как и всегда, тверд и стоек. Его финансовое благосостояние растет в память о супруге. Да и оплачивать прихоти его детей – дело весьма затратное. В предыдущем сезоне евангелисты скорее интересовались не вопросами вероисповедания, а проблемами более обывательскими.

7.6
8.1 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Праведные Джемстоуны»

Я говорю на языках людей и ангелов I Speak in the Tongues of Men and Angels
Сезон 2 Серия 1
9 января 2022
Когда я уйду, придут дикие волки After I Leave, Savage Wolves Will Come
Сезон 2 Серия 2
9 января 2022
Ибо он лжец и отец лжи For He Is a Liar and the Father of Lies
Сезон 2 Серия 3
16 января 2022
О том, как они могут уничтожить его As To How They Might Destroy Him
Сезон 2 Серия 4
23 января 2022
Интерлюдия 2 Interlude II
Сезон 2 Серия 5
30 января 2022
Никогда не мсти, но предоставь это гневу Божию Never Avenge Yourselves, But Leave It to the Wrath of God
Сезон 2 Серия 6
6 февраля 2022
И младенцы будут господствовать над ними And Infants Shall Rule Over Them
Сезон 2 Серия 7
13 февраля 2022
Молитва праведника The Prayer of a Righteous Man
Сезон 2 Серия 8
20 февраля 2022
Я расскажу о всех твоих делах I Will Tell of All Your Deeds
Сезон 2 Серия 9
27 февраля 2022
