Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Шаг вперед: Прилив 2018 - 2022, 3 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Шаг вперед: Прилив
Сезоны
Сезон 3
Step Up: High Water
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
16 октября 2022
Год выпуска
2022
Количество серий
10
Продолжительность сезона
8 часов 20 минут
Рейтинг сериала
7.5
Оцените
20
голосов
7.1
IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Шаг вперед: Прилив»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Криптонит
Kryptonite
Сезон 3
Серия 1
16 октября 2022
Не сдавайся
Ain't Gon' Let Up
Сезон 3
Серия 2
23 октября 2022
Мяч игрока
Player's Ball
Сезон 3
Серия 3
30 октября 2022
Клеточная терапия
Cell Therapy
Сезон 3
Серия 4
6 ноября 2022
Никогда не бойся
Never Scared
Сезон 3
Серия 5
13 ноября 2022
Вы знаете, что это такое
You Know What It Is
Сезон 3
Серия 6
20 ноября 2022
Он идет вниз
It's Goin' Down
Сезон 3
Серия 7
27 ноября 2022
К кому я могу обратиться?
Who Can I Run To?
Сезон 3
Серия 8
4 декабря 2022
Вывести их
Bring 'Em Out
Сезон 3
Серия 9
11 декабря 2022
Спи, когда умрешь
Sleep When U Die
Сезон 3
Серия 10
18 декабря 2022
График выхода всех сериалов
Бывшая продавщица «Пятерочки» назвала 3 главных «ловушки» супермаркета: попадает каждый второй – тратит гору денег, хоть и не хотел
Почему в СССР женщины так любили платья-комбинации: дело не в красоте – спасали от двух насущных проблем
Пушистые коврики уходят в прошлое: чем их заменяют в современных ванных в 2026 году — выглядят дороже, а купить их может каждый
Посмотрела 1-ю серию «След Чикатило»: «Андреасян нашел золотую жилу» – вот кому зайдет детектив с «подвохом»
46 100 000 часов просмотра не врут – это лучший сериал Netflix прямо сейчас: проглотила залпом, «эти 2 дня были кайфовыми»
Видела все хиты НТВ – дала шанс этому детективу ТВ-3: «смотрится легко», а в главной роли Фома из «Невского»
Точь-в-точь, как в «Слове пацана»: в «Секторе Газа» с Кологривым-Хоем насчитали целую пачку ляпов – и это за месяцы до премьеры
«Дитям — мороженое», а взрослым — тест: 5 кратких описаний, и в каждом зашифрован советский фильм (спорим, не угадаете все?)
Вот и лето пришло (ну, почти) — берите мороженое и попробуйте угадать 5 летних фильмов СССР по одному кадру
Обожаю Брагина из «Первого отдела», но в новом детективе НТВ герой не хуже: 16 серий, а смотреть «одно наслаждение»
Москвичи пройдут этот тест на 5/5, а остальные – не факт: угадайте 5 фильмов СССР по кадрам со столицей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667