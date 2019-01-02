Во 2 сезоне 10 серии сериала «Повзрослевшие» главная героиня решает более тщательно относиться к собственной учебе, осознав, что в ином случае ее могут ожидать большие проблемы. В это же время Номи все больше погружается в собственную влюбленность.
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