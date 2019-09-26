Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Детство Шелдона Сезоны Сезон 3 Серия 7

Детство Шелдона 2017 - 2024 7 серия 3 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Детство Шелдона»
Чудаковатые умники и техасские снежные шары
Сезон 3 / Серия 1 26 сентября 2019
Чулан для мётел и «Монополия» Сатаны
Сезон 3 / Серия 2 3 октября 2019
Предпринимателист и шлепок по заднице
Сезон 3 / Серия 3 10 октября 2019
Хоббитцы, физики и мяч с ускорением
Сезон 3 / Серия 4 17 октября 2019
Ананас и лоно мужской дружбы
Сезон 3 / Серия 5 24 октября 2019
Парасоль и отличный бросок
Сезон 3 / Серия 6 7 ноября 2019
Калимантанский орангутанг и культура, поощряющая плевание
Сезон 3 / Серия 7 14 ноября 2019
Грех алчности и чимичанга
Сезон 3 / Серия 8 21 ноября 2019
Приглашение на вечеринку, футбольный виноград и земная курица
Сезон 3 / Серия 9 5 декабря 2019
Суп из подростков и полные штанишки лжи
Сезон 3 / Серия 10 12 декабря 2019
Живая курица, жареная курица и священные узы брака
Сезон 3 / Серия 11 9 января 2020
Блеск для тела и набор для выживания в магазине
Сезон 3 / Серия 12 16 января 2020
Контракты, правила и немного свиных мозгов
Сезон 3 / Серия 13 30 января 2020
Спад, крестик и дорожный гравий
Сезон 3 / Серия 14 6 февраля 2020
Бывшая жена бойфренда и потирание головы на удачу
Сезон 3 / Серия 15 13 февраля 2020
Пасадена
Сезон 3 / Серия 16 20 февраля 2020
Академическое преступление и романтическая версия Taco Bell
Сезон 3 / Серия 17 5 марта 2020
Пара ушибленных рёбер и детектор призраков из коробки с хлопьями
Сезон 3 / Серия 18 12 марта 2020
Дом на продажу и серьёзный женский вопрос
Сезон 3 / Серия 19 2 апреля 2020
Молочный зуб и египетский бог знаний
Сезон 3 / Серия 20 16 апреля 2020
Секретное письмо и простой кусочек сосиски
Сезон 3 / Серия 21 30 апреля 2020
О чем серия

В 3 сезоне 7 серии сериала «Детство Шелдона» у Кони с Дейлом завязываются романтические отношения, а у Шелдона появляется интернет, в котором он начинает спорить с комментаторами своих научных работ. А Мисси становится членом бейсбольной команды.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Супермен
Супермен 14 комментариев
Общались только жестами? Действительно ли Сулейман запретил говорить во дворце после смерти Хюррем
Хабаров разберется, что там натворили сектанты в Ленинграде: чего ждать от второго сезона «Страха над Невой»
До финала еще есть время: график выхода серий нового аниме «Молчаливая ведьма»
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше