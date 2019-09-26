Калимантанский орангутанг и культура, поощряющая плевание
Сезон 3 / Серия 714 ноября 2019
Грех алчности и чимичанга
Сезон 3 / Серия 821 ноября 2019
Приглашение на вечеринку, футбольный виноград и земная курица
Сезон 3 / Серия 95 декабря 2019
Суп из подростков и полные штанишки лжи
Сезон 3 / Серия 1012 декабря 2019
Живая курица, жареная курица и священные узы брака
Сезон 3 / Серия 119 января 2020
Блеск для тела и набор для выживания в магазине
Сезон 3 / Серия 1216 января 2020
Контракты, правила и немного свиных мозгов
Сезон 3 / Серия 1330 января 2020
Спад, крестик и дорожный гравий
Сезон 3 / Серия 146 февраля 2020
Бывшая жена бойфренда и потирание головы на удачу
Сезон 3 / Серия 1513 февраля 2020
Пасадена
Сезон 3 / Серия 1620 февраля 2020
Академическое преступление и романтическая версия Taco Bell
Сезон 3 / Серия 175 марта 2020
Пара ушибленных рёбер и детектор призраков из коробки с хлопьями
Сезон 3 / Серия 1812 марта 2020
Дом на продажу и серьёзный женский вопрос
Сезон 3 / Серия 192 апреля 2020
Молочный зуб и египетский бог знаний
Сезон 3 / Серия 2016 апреля 2020
Секретное письмо и простой кусочек сосиски
Сезон 3 / Серия 2130 апреля 2020
О чем серия
В 3 сезоне 5 серии сериала «Детство Шелдона» настал день, когда после долгого пребывания в психиатрической клинике доктор Стерджес возвращается к нормальной жизни. Но после клиники Джон решил разорвать отношения с Кони ради ее блага…
Нестерова наконец-то счастлива, но все ведь не может быть хорошо вечно: чем удивит «Овчарка-2»
У «Поднятия уровня» 8,4, у «Бензопилы» 8,2 — а это новое аниме набрало 8,7. Что за чудовище ворвалось в топ?
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