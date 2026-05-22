Чи 2018 - 2026, 8 сезон

Постер к 8-му сезону сериала Чи
The Chi 18+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 22 мая 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 8-й сезон сериала «Чи»

В 8 сезоне сериала «Чи» речь пойдет о самой суровой зиме в истории южной части города, когда перед героями встанут выборы на грани жизни и смерти. Главный вопрос: кто из них готов пойти на такие решения? Тифф находит неожиданное утешение, а Виктор, Шаад, Эмметт, Киша и Дарнелл расплачиваются за ошибки прошлого. Наку и Реджу приходится выбирать между верностью и семьёй, а Джейк, Бакари и Папа должны заново представить своё будущее. Поднимается новое поколение — и оно приносит новые проблемы. Наследие, конфликты, радость и боль сталкиваются, и никто не выйдет из этого прежним.

Рейтинг сериала

7.1
Оцените 20 голосов
7.5 IMDb

График выхода новых серий Чи 8 сезона

Самая холодная зима в истории Coldest Winter Ever
Сезон 8 Серия 1
22 мая 2026
Белый русский White Russian
Сезон 8 Серия 2
29 мая 2026
TBA
Сезон 8 Серия 3
5 июня 2026
TBA
Сезон 8 Серия 4
12 июня 2026
TBA
Сезон 8 Серия 5
19 июня 2026
TBA
Сезон 8 Серия 6
26 июня 2026
TBA
Сезон 8 Серия 7
3 июля 2026
TBA
Сезон 8 Серия 8
10 июля 2026
TBA
Сезон 8 Серия 9
17 июля 2026
TBA
Сезон 8 Серия 10
24 июля 2026
