The Chi
18+
Оригинальное название
Season 7
Название
Сезон 7
Премьера сезона
16 мая 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
12
Продолжительность сезона
9 часов 0 минут
Рейтинг сериала
7.1
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Черная пятница
Black Friday
Сезон 7
Серия 1
16 мая 2025
Выпадение
The Fall Out
Сезон 7
Серия 2
23 мая 2025
Больше жизни
More Life
Сезон 7
Серия 3
30 мая 2025
День матери
Mother's Day
Сезон 7
Серия 4
6 июня 2025
Безопасная гавань
Safe Harbor
Сезон 7
Серия 5
13 июня 2025
Занимайтесь чи
Do the Chi Thing
Сезон 7
Серия 6
20 июня 2025
Незаконченное дело
Unfinished Business
Сезон 7
Серия 7
27 июня 2025
Ставка есть ставка
A Bet is a Bet
Сезон 7
Серия 8
4 июля 2025
Последнее уважение
Last Respects
Сезон 7
Серия 9
11 июля 2025
Блок горячий
Tha Block is Hot
Сезон 7
Серия 10
18 июля 2025
Я иду искать
Ready or Not
Сезон 7
Серия 11
25 июля 2025
Возрождение
Rebirth
Сезон 7
Серия 12
1 августа 2025
