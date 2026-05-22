В 8 сезоне сериала «Чи» речь пойдет о самой суровой зиме в истории южной части города, когда перед героями встанут выборы на грани жизни и смерти. Главный вопрос: кто из них готов пойти на такие решения? Тифф находит неожиданное утешение, а Виктор, Шаад, Эмметт, Киша и Дарнелл расплачиваются за ошибки прошлого. Наку и Реджу приходится выбирать между верностью и семьёй, а Джейк, Бакари и Папа должны заново представить своё будущее. Поднимается новое поколение — и оно приносит новые проблемы. Наследие, конфликты, радость и боль сталкиваются, и никто не выйдет из этого прежним.