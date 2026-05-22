The Chi 2018 - 2026, season 8

The Chi season 8 poster
The Chi 18+
Original title Season 8
Season premiere 22 May 2026
Production year 2026
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"The Chi" season 8 description

В 8 сезоне сериала «Чи» речь пойдет о самой суровой зиме в истории южной части города, когда перед героями встанут выборы на грани жизни и смерти. Главный вопрос: кто из них готов пойти на такие решения? Тифф находит неожиданное утешение, а Виктор, Шаад, Эмметт, Киша и Дарнелл расплачиваются за ошибки прошлого. Наку и Реджу приходится выбирать между верностью и семьёй, а Джейк, Бакари и Папа должны заново представить своё будущее. Поднимается новое поколение — и оно приносит новые проблемы. Наследие, конфликты, радость и боль сталкиваются, и никто не выйдет из этого прежним.

7.1
Rate 20 votes
7.5 IMDb

The Chi season 8 new episodes release schedule.

Coldest Winter Ever
Season 8 Episode 1
22 May 2026
White Russian
Season 8 Episode 2
29 May 2026
TBA
Season 8 Episode 3
5 June 2026
TBA
Season 8 Episode 4
12 June 2026
TBA
Season 8 Episode 5
19 June 2026
TBA
Season 8 Episode 6
26 June 2026
TBA
Season 8 Episode 7
3 July 2026
TBA
Season 8 Episode 8
10 July 2026
TBA
Season 8 Episode 9
17 July 2026
TBA
Season 8 Episode 10
24 July 2026
