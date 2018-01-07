Чи 2018, 1 сезон

The Chi 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 января 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чи»

В 1 сезоне сериала «Чи» на южной стороне Чикаго подростки каждый день собираются в школу, их родители отправляются на работу, а молодежь ищет возможность заработать себе на жизнь. В этом суровом районе ежедневные опасности могут в один миг уничтожить мечты амбициозных людей, а любые поступки имеют серьезные последствия для жизни. Однажды одно событие совершенно неожиданным образом связывает судьбы главных героев. Преодолевая всевозможные трудности и выясняя отношения, эти люди стараются не терять веру в лучшее.

Рейтинг сериала

7.1
Оцените 20 голосов
7.5 IMDb

Список серий сериала Чи

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
7 января 2018
Аллея Alee
Сезон 1 Серия 2
14 января 2018
Привидения Ghosts
Сезон 1 Серия 3
21 января 2018
Трясунка Quaking Grass
Сезон 1 Серия 4
28 января 2018
Сегодня был хороший день Today Was a Good Day
Сезон 1 Серия 5
11 февраля 2018
Вникнуть в мошенничество Penetrate a Fraud
Сезон 1 Серия 6
18 февраля 2018
Свисток The Whistle
Сезон 1 Серия 7
25 февраля 2018
Бумажники Wallets
Сезон 1 Серия 8
4 марта 2018
Намасте Muthaf**ka Namaste Muthafucka
Сезон 1 Серия 9
11 марта 2018
Легкость в дороге Ease on Down the Road
Сезон 1 Серия 10
18 марта 2018
