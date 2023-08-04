Чи 2018, 6 сезон

The Chi 18+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 4 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Чи»

В 6-м сезоне сериала «Чи» действие разворачивается в штате Чикаго. В центре событий оказываются обитатели нищих южных районов города с непростой криминогенной обстановкой. Афроамериканцам, которые живут здесь, приходится регулярно рисковать жизнью, чтобы заработать немного денег на существование. Эммет и Киша совершают большой прорыв, их жизнь меняется. Шаад запускает новый бизнес. Джамал возвращается в город с заданием. Папа борется со своей верой. Роб и Тифф вступают в связь, которая может повлиять на всю их дальнейшую жизнь. Эммет получает неожиданный подарок. Виктор удивляет Фатиму. Лина стала сомневаться в намерениях Бакари. 

Рейтинг сериала

7.1
Оцените 20 голосов
7.5 IMDb

Список серий сериала Чи

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Новый город Чи New Chi City
Сезон 6 Серия 1
4 августа 2023
Больше Дуды, больше проблем Mo' Douda, Mo' Problems
Сезон 6 Серия 2
11 августа 2023
Домашняя вечеринка House Party
Сезон 6 Серия 3
18 августа 2023
Повторный запуск Reup
Сезон 6 Серия 4
25 августа 2023
Одна из таких ночей One of Them Nights
Сезон 6 Серия 5
1 сентября 2023
Мальчики II Мужчины Boyz II Men
Сезон 6 Серия 6
8 сентября 2023
Да здравствует Long Live
Сезон 6 Серия 7
15 сентября 2023
Кто в тебя стрелял? Who Shot Ya?
Сезон 6 Серия 8
22 сентября 2023
Последствия The Aftermath
Сезон 6 Серия 9
10 мая 2024
Хочу этот дым Want This Smoke
Сезон 6 Серия 10
17 мая 2024
Святые и грешники Saints & Sinners
Сезон 6 Серия 11
24 мая 2024
Город золота City of Gold
Сезон 6 Серия 12
31 мая 2024
Наследие Legacy
Сезон 6 Серия 13
7 июня 2024
Дым и зеркала Smoke & Mirrors
Сезон 6 Серия 14
14 июня 2024
Башня террора Tower of Terror
Сезон 6 Серия 15
21 июня 2024
День благодарения Thanksgiving
Сезон 6 Серия 16
28 июня 2024
