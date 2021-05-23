Чи 2018, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Чи
The Chi 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 23 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 4-й сезон сериала «Чи»

В 4 сезоне сериала «Чи» события по-прежнему разворачиваются в самых бедных районах американского города Чикаго. Главные герои — местные жители, преимущественно афроамериканского происхождения. Каждый день они вынуждены совершать отчаянные поступки ради того, чтобы обеспечить себя и свои семьи средствами к существованию. В новых эпизодах Киеша должна сделать непростой выбор, который в первую очередь коснется ее нерожденного ребенка, а Кевин и Джейк начинают серьезно размышлять о своем будущем. Тифф стремится разрешить все проблемы в своих отношениях с Эмметтом.

Рейтинг сериала

7.1
Оцените 20 голосов
7.5 IMDb

Список серий сериала Чи

Пища для души Soul Food
Сезон 4 Серия 1
23 мая 2021
Старшая школа им. Кули Cooley High
Сезон 4 Серия 2
30 мая 2021
Родной сын Native Son
Сезон 4 Серия 3
6 июня 2021
Девушка из Чикаго The Girl from Chicago
Сезон 4 Серия 4
13 июня 2021
Шпион, который сидел у двери The Spook Who Sat By The Door
Сезон 4 Серия 5
20 июня 2021
Кэндимен Candyman
Сезон 4 Серия 6
27 июня 2021
...Черный Мессия ...Black Messiah
Сезон 4 Серия 7
11 июля 2021
Любовь Джонс Love Jones
Сезон 4 Серия 8
18 июля 2021
Космический джем Space Jam
Сезон 4 Серия 9
25 июля 2021
Изюминка на солнце A Raisin In The Sun
Сезон 4 Серия 10
1 августа 2021
