Чи 2018, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Чи
The Chi 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 26 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 5-й сезон сериала «Чи»

В 5 сезоне сериала «Чи» основополагающее место занимает любовь. Эммет и Тифф переживают новый этап в своих отношениях, поскольку Тифф все ближе общается с Робом. Тем временем Кевин встречает любовь там, где меньше всего рассчитывал на это. Джейк и Джемма укрепились как пара. Папа снова навлекает на себя неприятности. Киша заботится о маленьком Ронни, в то время как Нина и Дре работают вместе и пытаются общими усилиями оказать поддержку Лине. Джада пытается оценить свою жизнь после борьбы с онкологическим заболеванием. Триг думает о побеге по политическим мотивам, а Дуда, наоборот, планирует возвращение.

Рейтинг сериала

7.1
Оцените 20 голосов
7.5 IMDb

Список серий сериала Чи

Ночная знаменитость Overnight Celebrity
Сезон 5 Серия 1
26 июня 2022
О, девочка Oh Girl
Сезон 5 Серия 2
3 июля 2022
В это Рождество This Christmas
Сезон 5 Серия 3
10 июля 2022
На меня On Me
Сезон 5 Серия 4
17 июля 2022
Нам не нужно раздеваться We Don't Have To Take Our Clothes Off
Сезон 5 Серия 5
24 июля 2022
Принеси это ко мне домой Bring It On Home To Me
Сезон 5 Серия 6
31 июля 2022
Ангелы Angels
Сезон 5 Серия 7
7 августа 2022
Сладкая штучка Sweet Thing
Сезон 5 Серия 8
14 августа 2022
Я ищу что-то новое I'm Looking For A New Thing
Сезон 5 Серия 9
28 августа 2022
Я блюз I Am The Blues
Сезон 5 Серия 10
4 сентября 2022
