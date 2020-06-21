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Киноафиша Сериалы Чи Сезоны Сезон 3 Серия 2

Чи 2018 2 серия 3 сезон

6.4 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Чи»
Противник 'Nem
Сезон 3 / Серия 1 21 июня 2020
Брофурд
Сезон 3 / Серия 2 28 июня 2020
Падение автобуса
Сезон 3 / Серия 3 5 июля 2020
Трап
Сезон 3 / Серия 4 12 июля 2020
Город ужасов
Сезон 3 / Серия 5 19 июля 2020
Ву Ву Ву
Сезон 3 / Серия 6 26 июля 2020
Пятно
Сезон 3 / Серия 7 2 августа 2020
Фрунчрум
Сезон 3 / Серия 8 9 августа 2020
Нехватка
Сезон 3 / Серия 9 16 августа 2020
Пара, Две, Три
Сезон 3 / Серия 10 23 августа 2020
О чем серия

В 3 сезоне 2 серии сериала «Чи» Кевину необходима помощь Джейка и Папы. Эмметт временно решает проблему с продовольствием. А в это время Джада пытается найти парня на сайте знакомств. Триг придумывает план, как стать опекуном своего брата.

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