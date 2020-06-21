В 3 сезоне 10 серии сериала «Чи» Ронни получает искупление. Тифф и Эмметт становятся на шаг ближе к своему будущему. Тригу осталось разыграть последнюю карту против Дуды. События, происходящие в жизни, заставляют повзрослеть Джейка, Папу и Кевина.
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