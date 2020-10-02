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Воин 2 сезон 8 серия смотреть онлайн

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Все серии 2 сезона «Воин»
Учись терпеть или найми телохранителя
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О чем серия

Во 2 сезоне 8 серии сериала «Воин» сотрудники полиции закрывают Чайнатаун в надежде таким образом вычислить убийцу. Хоп Вэй нервирует Май Линг своими неожиданными решениями. Бакли размышляет над предложением Лири и вступает в новую для себя роль.

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