Во 2 сезоне 5 серии сериала «Воин» провинившаяся Май Лин пытается наладить отношения с А Самом. Герой же серьезно намерен отомстить. А Той наносит эмоционально окрашенный визит в винодельню Нелли. Билл и Чао реализуют свой замысел против Фун Хай.
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