Во 2 сезоне 5 серии сериала «Воин» провинившаяся Май Лин пытается наладить отношения с А Самом. Герой же серьезно намерен отомстить. А Той наносит эмоционально окрашенный визит в винодельню Нелли. Билл и Чао реализуют свой замысел против Фун Хай.