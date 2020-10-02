Во 2 сезоне 4 серии сериала «Воин» полиция готовится отомстить за нанесенные обиды. Тем временем Чао делает Биллу взаимовыгодное предложение. А Саму удается найти подходящий момент, чтобы поделиться с Пенни своими планами на будущее.