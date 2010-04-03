В 5 сезоне 13 серии сериала «Доктор Кто» Доктор исчезает, ТАРДИС разрушена, Вселенная стремится к своей гибели. Только Эми и Рори способны восстановить баланс, и они готовы это сделать, даже если придется прождать две тысячи лет.
Кошки у меня нет, но наполнитель за 149 рублей в Fix Price покупаю через день: дома и на даче заменяет несколько средств
Скупаю в Fix Price плетёные корзины по 50 штук: дома и на даче им нашлось 10+ применений - радуюсь своей смекалке
Подглядела, что клинеры кладут в холодильник от вони: сделала так же – навсегда забыла про затхлость
Всего 4–7 серий: 5 шикарных мини-сериалов Netflix, которые можно посмотреть за один день, а то и меньше
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