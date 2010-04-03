Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Код сна» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Доктор Кто Сезоны Сезон 5 Серия 13

Доктор Кто 2005 - 2022 13 серия 5 сезон

9.1 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Доктор Кто»
Одиннадцатый час
Сезон 5 / Серия 1 3 апреля 2010
Зверь внизу
Сезон 5 / Серия 2 10 апреля 2010
Победа далеков
Сезон 5 / Серия 3 17 апреля 2010
Время ангелов
Сезон 5 / Серия 4 24 апреля 2010
Плоть и камень
Сезон 5 / Серия 5 1 мая 2010
Вампиры Венеции
Сезон 5 / Серия 6 8 мая 2010
Выбор Эми
Сезон 5 / Серия 7 15 мая 2010
Голодная Земля
Сезон 5 / Серия 8 22 мая 2010
Холодная кровь
Сезон 5 / Серия 9 29 мая 2010
Винсент и Доктор
Сезон 5 / Серия 10 5 июня 2010
Квартирант
Сезон 5 / Серия 11 12 июня 2010
Пандорика открывается
Сезон 5 / Серия 12 19 июня 2010
Большой взрыв
Сезон 5 / Серия 13 26 июня 2010
О чем серия

В 5 сезоне 13 серии сериала «Доктор Кто» Доктор исчезает, ТАРДИС разрушена, Вселенная стремится к своей гибели. Только Эми и Рори способны восстановить баланс, и они готовы это сделать, даже если придется прождать две тысячи лет.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок 1191 комментарий
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience 2005 комментариев
Астрал 6: Они уже здесь
Астрал 6: Они уже здесь 2 комментария
Кошки у меня нет, но наполнитель за 149 рублей в Fix Price покупаю через день: дома и на даче заменяет несколько средств
Скупаю в Fix Price плетёные корзины по 50 штук: дома и на даче им нашлось 10+ применений - радуюсь своей смекалке
Подглядела, что клинеры кладут в холодильник от вони: сделала так же – навсегда забыла про затхлость
Всего 4–7 серий: 5 шикарных мини-сериалов Netflix, которые можно посмотреть за один день, а то и меньше
2 свежих ужастика ученые признали по-настоящему страшными: «Обсессия» с «Хокумом» позорно пролетели мимо топ-10 «самых-самых»
3 свежих российских сериала про врачей затянут не хуже «Интернов»: №1 зовут самым интересным
Один российский сериал по уровню качества не уступает хиту от HBO: сняли наш шедевр уровня «Чернобыля»
Netflix снял самый дорогой индийский сериал – на RT 91% свежести, на IMDb — 8,6 из 10, но зрители сгорают от стыда
До школы осталось 10 дней: 5 фильмов, которые помогут красиво проводить последние вечера лета с детьми
«На одном дыхании»: 8 700 000 зрителей смотрят этот сериал от Netflix прямо сейчас — стал самым популярным меньше чем за 2 недели
«Поднятию уровня» осталось 2 года жизни: главный конкурент Джин-Ву доберется до экранов в 2028-м, и дальше «пиши пропало»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше