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Киноафиша Сериалы Доктор Кто Сезоны Сезон 5 Серия 9

Доктор Кто 2005 - 2022 9 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Доктор Кто»
Одиннадцатый час
Сезон 5 / Серия 1 3 апреля 2010
Зверь внизу
Сезон 5 / Серия 2 10 апреля 2010
Победа далеков
Сезон 5 / Серия 3 17 апреля 2010
Время ангелов
Сезон 5 / Серия 4 24 апреля 2010
Плоть и камень
Сезон 5 / Серия 5 1 мая 2010
Вампиры Венеции
Сезон 5 / Серия 6 8 мая 2010
Выбор Эми
Сезон 5 / Серия 7 15 мая 2010
Голодная Земля
Сезон 5 / Серия 8 22 мая 2010
Холодная кровь
Сезон 5 / Серия 9 29 мая 2010
Винсент и Доктор
Сезон 5 / Серия 10 5 июня 2010
Квартирант
Сезон 5 / Серия 11 12 июня 2010
Пандорика открывается
Сезон 5 / Серия 12 19 июня 2010
Большой взрыв
Сезон 5 / Серия 13 26 июня 2010
О чем серия

В 5 сезоне 9 серии сериала «Доктор Кто» настал самый важный день в истории планеты Земля — закат ее гармонического начала. Теперь на поверхности будет царить хаос, если начнется новая война между человечеством и природой.

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