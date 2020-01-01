В 12 сезоне 3 серии сериала «Доктор Кто» Доктор решила, что каждому нужен отдых. В таком случае она и ее спутники отправляются на роскошный курорт для релаксации. Вот только рядом с Доктором может быть только стресс.
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