В 12 сезоне 1 серии сериала «Доктор Кто» агентам спецслужб приходится несладко. В этот раз они имеют дело с непонятной инопланетной силой. МИ 6 обращается в Доктору как к единственному существу, способному помочь.
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