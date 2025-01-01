Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Мик
Сезоны
Мик, список сезонов
The Mick
16+
Год выпуска
2017
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
Fox
Рейтинг сериала
7.2
Оцените
10
голосов
7.8
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Мик»
Сезон 1 / Season 1
17 эпизодов
1 января 2017 - 2 мая 2017
Сезон 2 / Season 2
20 эпизодов
26 сентября 2017 - 3 апреля 2018
