The Mick 16+
Год выпуска 2017
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Fox

Рейтинг сериала

7.2
Оцените 10 голосов
7.8 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Мик»
Мик - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
17 эпизодов 1 января 2017 - 2 мая 2017
 
Мик - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
20 эпизодов 26 сентября 2017 - 3 апреля 2018
 
