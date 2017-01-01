Мик 2017 - 2018 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
The Mick
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
1 января 2017
Год выпуска
2017
Количество серий
17
Продолжительность сезона
8 часов 30 минут
Рейтинг сериала
7.7
Оцените
20
голосов
7.8
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Мик»
Сезон 1
Сезон 2
Пилот
Pilot
Сезон 1
Серия 1
1 января 2017
Бабушка и дедушка
The Grandparents
Сезон 1
Серия 2
3 января 2017
Буфер
The Buffer
Сезон 1
Серия 3
10 января 2017
Воздушный шар
The Balloon
Сезон 1
Серия 4
15 января 2017
Огонь
The Fire
Сезон 1
Серия 5
17 января 2017
Мастер
The Master
Сезон 1
Серия 6
24 января 2017
Загородный клуб
The Country Club
Сезон 1
Серия 7
31 января 2017
Стукач
The Snitch
Сезон 1
Серия 8
7 февраля 2017
Беспорядок
The Mess
Сезон 1
Серия 9
14 февраля 2017
Багаж
The Baggage
Сезон 1
Серия 10
21 февраля 2017
Новая девушка
The New Girl
Сезон 1
Серия 11
28 февраля 2017
Волк
The Wolf
Сезон 1
Серия 12
21 марта 2017
Хулиган
The Bully
Сезон 1
Серия 13
28 марта 2017
Обогреватель
The Heater
Сезон 1
Серия 14
4 апреля 2017
Ночевка
The Sleepover
Сезон 1
Серия 15
11 апреля 2017
Имплантат
The Implant
Сезон 1
Серия 16
25 апреля 2017
Злоумышленник
The Intruder
Сезон 1
Серия 17
2 мая 2017
