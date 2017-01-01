Мик 2017 - 2018 1 сезон

The Mick 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 17
Продолжительность сезона 8 часов 30 минут

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 20 голосов
7.8 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Мик»

Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
1 января 2017
Бабушка и дедушка The Grandparents
Сезон 1 Серия 2
3 января 2017
Буфер The Buffer
Сезон 1 Серия 3
10 января 2017
Воздушный шар The Balloon
Сезон 1 Серия 4
15 января 2017
Огонь The Fire
Сезон 1 Серия 5
17 января 2017
Мастер The Master
Сезон 1 Серия 6
24 января 2017
Загородный клуб The Country Club
Сезон 1 Серия 7
31 января 2017
Стукач The Snitch
Сезон 1 Серия 8
7 февраля 2017
Беспорядок The Mess
Сезон 1 Серия 9
14 февраля 2017
Багаж The Baggage
Сезон 1 Серия 10
21 февраля 2017
Новая девушка The New Girl
Сезон 1 Серия 11
28 февраля 2017
Волк The Wolf
Сезон 1 Серия 12
21 марта 2017
Хулиган The Bully
Сезон 1 Серия 13
28 марта 2017
Обогреватель The Heater
Сезон 1 Серия 14
4 апреля 2017
Ночевка The Sleepover
Сезон 1 Серия 15
11 апреля 2017
Имплантат The Implant
Сезон 1 Серия 16
25 апреля 2017
Злоумышленник The Intruder
Сезон 1 Серия 17
2 мая 2017
