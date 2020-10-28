Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Американская домохозяйка 2016 - 2021, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Американская домохозяйка
Киноафиша Сериалы Американская домохозяйка Сезоны Сезон 5
American Housewife 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 28 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 5-й сезон сериала «Американская домохозяйка»

В 5 сезоне сериала «Американская домохозяйка» трудолюбивая многодетная мать по имени Кэти в очередной раз пытается разобраться с самыми непростыми семейными неурядицами, которые то и дело происходят в ее жизни. Параллельно главная героиня активно развивает видеоблог, привлекая все больше и больше отчаянных мам в свою аудиторию. Тейлор, как обычно, устраивает неприятности в школе, однако Кэти стоит за нее горой. Франклин и Анна-Кэт заболевают и в итоге проводят большую часть времени дома. К счастью, героиня понимает, как может использовать эту ситуацию с выгодой для себя.

Рейтинг сериала

7.2
Оцените 20 голосов
7.4 IMDb

Список серий 5-го сезона сериала «Американская домохозяйка»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Выпускной Graduation
Сезон 5 Серия 1
28 октября 2020
Псих Psych
Сезон 5 Серия 2
4 ноября 2020
Связь Coupling
Сезон 5 Серия 3
18 ноября 2020
Сладкая домашняя школа Homeschool Sweet Homeschool
Сезон 5 Серия 4
25 ноября 2020
Дети в эти дни Kids These Days
Сезон 5 Серия 5
2 декабря 2020
Маленький помощник мамы Mother's Little Helper
Сезон 5 Серия 6
13 января 2021
Под давлением Under Pressure
Сезон 5 Серия 7
27 января 2021
Поощрять и обескураживать Encourage, Discourage
Сезон 5 Серия 8
3 февраля 2021
Ограбление The Heist
Сезон 5 Серия 9
10 февраля 2021
Откровенничая с Отто Getting Frank With The Ottos
Сезон 5 Серия 10
24 февраля 2021
Хранитель The Guardian
Сезон 5 Серия 11
3 марта 2021
Как Оливер вернул себе ритм How Oliver Got His Groove Back
Сезон 5 Серия 12
24 марта 2021
Выборы The Election
Сезон 5 Серия 13
31 марта 2021
График выхода всех сериалов
Россияне получат +10 000 рублей к пенсии уже в июне: с документами возиться не придется – доплатят автоматически
Один цвет на всю страну: зачем в СССР массово красили полы в коричневый – «мода» взялась неспроста
Узнала от стюардессы о шифрах, которыми они общаются между собой, — услышите эти три буквы, значит на борту случилась беда
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО»
17 «Оскаров», рейтинг 8,6, миллиарды просмотров и статус легенды: Джексон признался, каким фильмом он вдохновлялся перед созданием «Властелина колец»
Это еще цветочки, а дальше будет тест: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с букетом
Пересматриваете «Красотку» и мечтаете о принце? В свадебном агентстве выдали, фанаты каких фильмов реально выходят замуж
Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно
«Карты, деньги, два джентльмена»: в кинозалах битком на новинке Ричи — боевик с Кавиллом побил сборы военных драм
Еще хуже Чебурашки? Философ Дугин камня на камне не оставил от культового «Ну, погоди!»: «Один дурачок большой, другой – дурачок маленький»
На аниме-«Оскаре» выбрали самого очаровательного персонажа, которого хочется защитить любой ценой: победила смесь «Бондианы» и «Людей-Икс»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше