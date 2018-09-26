Американская домохозяйка 2016 - 2021 3 сезон

American Housewife 16+
Премьера сезона 26 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 23
Продолжительность сезона 11 часов 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Американская домохозяйка»

В 3 сезоне сериала «Американская домохозяйка», проведя несколько лет в качестве мамы и хранительницы очага на полную ставку, Кэти возвращается к работе организатором вечеринок. Теперь ей приходится находить баланс между домом и работой. Новая работа требует много времени, поэтому Кэти хочет разделить родительские обязанности с Грегом. В то же время она пытается держать дистанцию между Тейлором и своим возлюбленным. Грег хочет убедить Оливера рассказать правду, после того как услышал, что тот обманывал своих друзей. Мама Кэти, Кэтрин, появляется в городе. Грег и Кэти против того, что Тейлор пойдет на вечеринку по случаю Хеллоуина.

Рейтинг сериала

7.2
Оцените 20 голосов
7.4 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Американская домохозяйка»

Мамина вина Mom Guilt
Сезон 3 Серия 1
26 сентября 2018
Опять двадцать пять Here We Go Again
Сезон 3 Серия 2
3 октября 2018
Жулики иногда выигрывают Cheaters Sometimes Win
Сезон 3 Серия 3
10 октября 2018
Враги: история Отто Enemies: An Otto Story
Сезон 3 Серия 4
17 октября 2018
Доверься мне Trust Me
Сезон 3 Серия 5
24 октября 2018
Как полюбить себя Body Image
Сезон 3 Серия 6
31 октября 2018
Код The Code
Сезон 3 Серия 7
7 ноября 2018
Трофейная жена Trophy Wife
Сезон 3 Серия 8
28 ноября 2018
Взлеты и падения Highs and Lows
Сезон 3 Серия 9
5 декабря 2018
Спасти Рождество Saving Christmas
Сезон 3 Серия 10
12 декабря 2018
То, что ты делаешь The Things You Do
Сезон 3 Серия 11
5 февраля 2019
Утраченная связь Disconnected
Сезон 3 Серия 12
12 февраля 2019
Больше денег – больше проблем Mo' Money, Mo' Problems
Сезон 3 Серия 13
19 февраля 2019
Страсти по ребенку Baby Crazy
Сезон 3 Серия 14
26 февраля 2019
Американский идол American Idol
Сезон 3 Серия 15
19 марта 2019
Друзья по Инстаграму Insta-Friends
Сезон 3 Серия 16
26 марта 2019
На вруне и шапка горит Liar Liar, Room on Fire
Сезон 3 Серия 17
9 апреля 2019
День без телефона Phone Free Day
Сезон 3 Серия 18
16 апреля 2019
Бабушкины методы Grandma's Way
Сезон 3 Серия 19
23 апреля 2019
Ничего себе, поездочка! Field Trippin'
Сезон 3 Серия 20
30 апреля 2019
Взаперти в подвал Locked in the Basement
Сезон 3 Серия 21
7 мая 2019
Бал The Dance
Сезон 3 Серия 22
14 мая 2019
Мамин рай A Mom's Parade
Сезон 3 Серия 23
21 мая 2019
