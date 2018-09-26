В 3 сезоне сериала «Американская домохозяйка», проведя несколько лет в качестве мамы и хранительницы очага на полную ставку, Кэти возвращается к работе организатором вечеринок. Теперь ей приходится находить баланс между домом и работой. Новая работа требует много времени, поэтому Кэти хочет разделить родительские обязанности с Грегом. В то же время она пытается держать дистанцию между Тейлором и своим возлюбленным. Грег хочет убедить Оливера рассказать правду, после того как услышал, что тот обманывал своих друзей. Мама Кэти, Кэтрин, появляется в городе. Грег и Кэти против того, что Тейлор пойдет на вечеринку по случаю Хеллоуина.