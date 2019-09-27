Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Американская домохозяйка 2016 - 2021 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Американская домохозяйка
Киноафиша Сериалы Американская домохозяйка Сезоны Сезон 4
American Housewife 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 27 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Американская домохозяйка»

В 4 сезоне сериала «Американская домохозяйка» в семействе Отто наступают перемены. Кэти и Грег принимают эмоциональное решение продать семейный минивэн. Тем временем Оливер сталкивается с неудачей, которая заставляет его переосмыслить способы, благодаря которым он может достичь своих целей. Жизнь Кэти переворачивается с ног на голову, когда ее печально известный неуловимый босс Уитни появляется в городе и продвигает ее по службе. Грег узнает о смерти коллеги. Это трагическое известие приводит его к экзистенциальному кризису. Кэти совсем скоро собирается отмечать 40-летний юбилей. Она переживает, что уже не так молода...

Рейтинг сериала

7.2
Оцените 20 голосов
7.4 IMDb

Список серий 4-го сезона сериала «Американская домохозяйка»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Минивэн The Minivan
Сезон 4 Серия 1
27 сентября 2019
Товары для дома нам не по карману Bed, Bath & Beyond Our Means
Сезон 4 Серия 2
4 октября 2019
Большие дети – большие проблемы Bigger Kids, Bigger Problems
Сезон 4 Серия 3
11 октября 2019
Лазанья Lasagna
Сезон 4 Серия 4
18 октября 2019
Лабиринт The Maze
Сезон 4 Серия 5
25 октября 2019
Девичник Girls' Night Out
Сезон 4 Серия 6
1 ноября 2019
Вкус Вестпорта Flavor of Westport
Сезон 4 Серия 7
15 ноября 2019
Деловые женщины Women in Business
Сезон 4 Серия 8
22 ноября 2019
Кадриль снова в моде Hip to Be Square
Сезон 4 Серия 9
29 ноября 2019
Братская встреча перед Рождеством The Bromance Before Christmas
Сезон 4 Серия 10
13 декабря 2019
Тише едешь, дальше будешь One Step Forward, Three Steps Back
Сезон 4 Серия 11
17 января 2020
Девочки-цветочки Wildflower Girls
Сезон 4 Серия 12
24 января 2020
Важная задача с печеньем The Great Cookie Challenge
Сезон 4 Серия 13
31 января 2020
Чисто английский скандал A Very English Scandal
Сезон 4 Серия 14
18 марта 2020
В моей комнате In My Room
Сезон 4 Серия 15
25 марта 2020
Борьба за второй завтрак The Battle for Second Breakfast
Сезон 4 Серия 16
1 апреля 2020
В любви и на реконструкции войны все средства хороши All Is Fair in Love and War Reenactment
Сезон 4 Серия 17
15 апреля 2020
Выпускной розыгрыш Senior Prank
Сезон 4 Серия 18
22 апреля 2020
Отпуск! Vacation!
Сезон 4 Серия 19
6 мая 2020
Выпускной Prom
Сезон 4 Серия 20
13 мая 2020
График выхода всех сериалов
Советский хлеб за 13 копеек был стократ вкуснее современного, и секрет – не в рецептуре: сейчас такой даже за 1000 р не купить
Лавровый лист в конце мая и в июне засыпаю солью — радуюсь своей смекалке: крутой лайфхак для всех домохозяек
Завсегдатаи «Светофора» эти 5 продуктов обходят за километр — цена смешная, а толку ноль
Это еще цветочки, а дальше будет тест: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с букетом
HBO решили повторить успех «Мстителей», но сели в лужу: несмотря на оценку 6.9 вышла «супергероика для слабых умом»
«Шрек 5» еще не вышел, а DreamWorks уже клепает шестого — пошли по стопам «Трех богатырей»: зато мы можем снова увидеть Фаркуада
Пересматриваете «Красотку» и мечтаете о принце? В свадебном агентстве выдали, фанаты каких фильмов реально выходят замуж
Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно
Думали, что знаете советское кино наизусть? Не смешите! Попробуйте вспомнить, чем всё закончилось — тут многие неожиданно «плывут»
На аниме-«Оскаре» выбрали самого очаровательного персонажа, которого хочется защитить любой ценой: победила смесь «Бондианы» и «Людей-Икс»
Еще хуже Чебурашки? Философ Дугин камня на камне не оставил от культового «Ну, погоди!»: «Один дурачок большой, другой – дурачок маленький»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше