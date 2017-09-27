Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Американская домохозяйка 2016 - 2021 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Американская домохозяйка
Киноафиша Сериалы Американская домохозяйка Сезоны Сезон 2
American Housewife 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 сентября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 24
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Американская домохозяйка»

Во 2 сезоне сериала «Американская домохозяйка» зрителей ждет возвращение в Уэйстпод, штат Коннектикут, где ни дня не обходится без происшествий. В тихом пригороде проживает тучная Кэти Отто, занимающаяся воспитанием троих непоседливых детей, пока ее любимый муж Грэг пропадает на работе. К счастью, домохозяйку окружают эксцентричные подруги, которые не дадут заскучать. Удастся ли семье Отто завоевать уважение зажиточных соседей, не упускающих возможности подшутить над куда менее обеспеченными провинциалами?

Рейтинг сериала

7.2
Оцените 20 голосов
7.4 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Американская домохозяйка»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Снова в школу Back to School
Сезон 2 Серия 1
27 сентября 2017
Бремя Boar-dain
Сезон 2 Серия 2
4 октября 2017
Бунт The Uprising
Сезон 2 Серия 3
11 октября 2017
Нашествие вшей The Lice Storm
Сезон 2 Серия 4
18 октября 2017
От кого «Бу»? Boo-Who?
Сезон 2 Серия 5
25 октября 2017
Заклинателей свиней The Pig Whisperer
Сезон 2 Серия 6
1 ноября 2017
Семейные тайны Family Secrets
Сезон 2 Серия 7
15 ноября 2017
Гала-аукцион Gala Auction
Сезон 2 Серия 8
29 ноября 2017
Пара The Couple
Сезон 2 Серия 9
6 декабря 2017
Грустное Рождество Blue Christmas
Сезон 2 Серия 10
13 декабря 2017
Блондтураж Blondetourage
Сезон 2 Серия 11
3 января 2018
Продано Selling Out
Сезон 2 Серия 12
10 января 2018
Годовщина The Anniversary
Сезон 2 Серия 13
17 января 2018
Кризис среднего возраста Midlife Crisis
Сезон 2 Серия 14
24 января 2018
Материнский инстинкт The Mom Switch
Сезон 2 Серия 15
24 января 2018
День спорта Field Day
Сезон 2 Серия 16
28 февраля 2018
Все по парам All Coupled Up
Сезон 2 Серия 17
7 марта 2018
Место проведения The Venue
Сезон 2 Серия 18
14 марта 2018
Тяжело сказать «Прощай» It's Hard to Say Goodbye
Сезон 2 Серия 19
21 марта 2018
Наследство The Inheritance
Сезон 2 Серия 20
4 апреля 2018
Дело не в тебе, а во мне It's Not You, It's Me
Сезон 2 Серия 21
11 апреля 2018
Свитер имеет значение Sliding Sweaters
Сезон 2 Серия 22
2 мая 2018
В поисках Филлиона Finding Fillion
Сезон 2 Серия 23
9 мая 2018
Весенний гала-вечер The Spring Gala
Сезон 2 Серия 24
16 мая 2018
График выхода всех сериалов
«Выйдите из машины» — спокойно, это еще не приговор: вот что говорит гаишник, когда дела реально плохи
Узнал, как в СССР гладили одежду без утюга – попробовал и округлил глаза: вышло не хуже, чем с дорогущим отпаривателем
Что делать, если укусил клещ: врач назвала четкий порядок действий – про масло и народные методы забудьте
Ни одна новинка НТВ, «Кинопоиска» и Okko не добилась такого: сериал про новую Шарапову дышит в затылок «Пацанам», «Извне» и «Эйфории»
После титров мини-детектива Netflix с оценкой 7.6 у меня началась ломка: «3 серии болтовни, но я залип и даже забыл про еду»
«Значит так, братцы-кролики» — проходим тест на знание цитат из «Места встречи»: набрать 7 из 7 не у каждого получится
Идею «Маши и Медведя» создатель мультика подсмотрел у американцев, а вот кто стал реальным прототипом озорной девочки
Второй сезон сериала по «Оно» покажет то, чего в книге не было: Кинг уже дал добро — Пеннивайз окончательно сорвется с цепи
Что должно умереть – умереть не может: 3 сезон «Дома дракона» в гробу видал книги Мартина – звезда проболталась, что на канон плевать
А теперь «Горбатый»! Пять «Запорожцев», которые засветились в советском кино — вспомните хоть один из них?
«Хлопнуть по рюмашке» не предлагаю, но тест по «Покровским воротам» пройти советую: 5 вопросов сложных, 1 – легче не придумаешь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше