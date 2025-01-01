Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Американская домохозяйка
Киноафиша Сериалы Американская домохозяйка Сезоны

Американская домохозяйка, список сезонов

American Housewife 16+
Год выпуска 2016
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал ABC

Рейтинг сериала

6.6
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Американская домохозяйка»
Американская домохозяйка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
23 эпизода 11 октября 2016 - 16 мая 2017
 
Американская домохозяйка - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
24 эпизода 27 сентября 2017 - 16 мая 2018
 
Американская домохозяйка - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
23 эпизода 26 сентября 2018 - 21 мая 2019
 
Американская домохозяйка - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
20 эпизодов 27 сентября 2019 - 13 мая 2020
 
Американская домохозяйка - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
13 эпизодов 28 октября 2020 - 31 марта 2021
 
Братства больше нет, но есть точно такие же тайтлы: 3 аниме, похожих на «Стального алхимика»
Выживет ли ребенок и что станет с Лерой: объясняем концовку российского сериала «Дыши»
При просмотре этого хоррора у зрителей сжимается не от страха, а от боли: пожалуй, лучший ужастик 2025 года
«До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ»
Снейп с Макгонагалл даже не в топ-3, а Хагрид в лидерах: россияне выбрали лучших учителей «Гарри Поттера» — и с №1 можно спорить долго
«До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ»
Отец Дина и Сэма погубил их же собственного дядю: в «Сверхъестественном» лишь намекнули — правду узнали годы спустя
«Руководство запрещало снимать»: за что Чурикова оказалась в черных списках «Мосфильма» — режиссеры об актрисе шептались по углам
На Макиму слюни не пускайте, с Резе прощайтесь сразу: с кем Дэнджи останется в финале «Человека-бензопилы»
Пола Уокера все-таки не оживят? «Форсаж 11» попал в производственный ад — оставили без денег и сценария
«Хорошие художники заимствуют, великие — крадут»: идею новинки MCU «украли» у «Интерстеллара» — Marvel признали лишь после премьеры
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше