О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Американская домохозяйка
Американская домохозяйка, список сезонов
American Housewife
16+
Год выпуска
2016
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
ABC
Рейтинг сериала
6.6
10
голосов
7.4
IMDb
Список сезонов сериала «Американская домохозяйка»
Сезон 1 / Season 1
23 эпизода
11 октября 2016 - 16 мая 2017
Сезон 2 / Season 2
24 эпизода
27 сентября 2017 - 16 мая 2018
Сезон 3 / Season 3
23 эпизода
26 сентября 2018 - 21 мая 2019
Сезон 4 / Season 4
20 эпизодов
27 сентября 2019 - 13 мая 2020
Сезон 5 / Season 5
13 эпизодов
28 октября 2020 - 31 марта 2021
