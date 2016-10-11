Американская домохозяйка 2016 - 2021 1 сезон

American Housewife 16+
Премьера сезона 11 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 23
Продолжительность сезона 11 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Американская домохозяйка»

В 1 сезоне сериала «Американская домохозяйка» сюжет строится вокруг простой американской женщины по имени Кейт, которая пытается выстроить отношения с супругом Грэгом и воспитать троих не совсем идеальных детей в маленьком и до ужаса фальшивом городе Вестпорт. Вписаться в местное общество оказывается не так-то уж просто, однако главная героиня готова сделать все что угодно ради счастья и социализации своих отпрысков в новой школе. К счастью, Тейлор быстро находит себе увлечение и компанию друзей. Оливер также не отстает от своей сестры. Анна-Кэт, как самая младшая, пока не обязана отвечать ожиданиям своих родителей...

7.2
7.4 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Американская домохозяйка»

Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
11 октября 2016
Сон The Nap
Сезон 1 Серия 2
18 октября 2016
Зомби Вестпорта Westport Zombies
Сезон 1 Серия 3
25 октября 2016
Выставка Art Show
Сезон 1 Серия 4
1 ноября 2016
Пренебрежение The Snub
Сезон 1 Серия 5
15 ноября 2016
Склока The Blow-Up
Сезон 1 Серия 6
22 ноября 2016
Влиятельная пара Power Couple
Сезон 1 Серия 7
29 ноября 2016
Танцы Веспорта Westport Cotillion
Сезон 1 Серия 8
6 декабря 2016
Злая Кэти Krampus Katie
Сезон 1 Серия 9
13 декабря 2016
Игра вдвоем The Playdate
Сезон 1 Серия 10
3 января 2017
Снегопад The Snowstorm
Сезон 1 Серия 11
10 января 2017
Сюрприз Surprise
Сезон 1 Серия 12
17 января 2017
Тогда и сейчас Then and Now
Сезон 1 Серия 13
7 февраля 2017
Время любить Time for Love
Сезон 1 Серия 14
14 февраля 2017
Мужское свидание The Man Date
Сезон 1 Серия 15
21 февраля 2017
Мешочница Bag Lady
Сезон 1 Серия 16
7 марта 2017
Браки других людей Other People's Marriages
Сезон 1 Серия 17
14 марта 2017
Девиз Отто The Otto Motto
Сезон 1 Серия 18
4 апреля 2017
Матч по поло The Polo Match
Сезон 1 Серия 19
11 апреля 2017
Прогулка The Walk
Сезон 1 Серия 20
18 апреля 2017
Клуб The Club
Сезон 1 Серия 21
2 мая 2017
Где моя салфетка? Dude, Where's My Napkin?
Сезон 1 Серия 22
9 мая 2017
Не могу больше скрывать Can't Hide It Anymore
Сезон 1 Серия 23
16 мая 2017
