В центре событий аниме-сериала «Союз Серокрылых» оказывается юная девочка по имени Рекка. Однажды она пробуждается ото сна и видит вокруг себя девочек с великолепными крыльями за спиной. Так Рекка оказывается одной из Союза – тайного объединения, которое призвано защищать обнесенный огромными стенами город Гури. Рекка терзается вопросами, почему она оказалась здесь и кем раньше были те, кто ее окружают. Девочка проводит день за днем в тихом городе Гури, и секреты ее новых друзей постепенно раскрываются.