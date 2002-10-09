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Киноафиша Сериалы Союз Серокрылых

Союз Серокрылых (2002 - 2002)

Haibane Renmei 18+
Год выпуска 2002
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Animax
Продолжительность сериала 5 часов 25 минут
О чем сериал

В центре событий аниме-сериала «Союз Серокрылых» оказывается юная девочка по имени Рекка. Однажды она пробуждается ото сна и видит вокруг себя девочек с великолепными крыльями за спиной. Так Рекка оказывается одной из Союза – тайного объединения, которое призвано защищать обнесенный огромными стенами город Гури. Рекка терзается вопросами, почему она оказалась здесь и кем раньше были те, кто ее окружают. Девочка проводит день за днем в тихом городе Гури, и секреты ее новых друзей постепенно раскрываются.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Фумико Орикаса Hikari
Akiko Yajima Kuu
Eri Miyajima Kana
Junko Noda Reki
Miyu Matsuki Child
Ая Хисакава Kuramori
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Союз Серокрылых - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2002, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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