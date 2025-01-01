Rakka Где-то, не здесь, в месте, которое я не могу вспомнить, я был одержим идеей, что я совсем один. Я думал, что никому нет дела до меня, или никто не будет скучать по мне, если я исчезну с лица Земли. Я хотел исчезнуть. Тогда мне приснился сон о падении с небес. Я помню, что птица была в этом сне со мной, и эта птица была кем-то в форме птицы, пытающимся вернуть меня обратно. Теперь я знаю, что никогда не был один. Но я...

Communicator Ты не должен так об этом думать. Твои крылья и нимб — доказательство того, что ты не имеешь грехов, за которые в этом мире надо искупить.

Rakka Но ты не понимаешь! Мои перья — это...

Communicator Так, ты связан с грехом. Скрываешь признаки своего греха, окрашивая перья лекарством. Кто тебя научил?

Rakka ...

Communicator Ясно.

Rakka Что ты имеешь в виду под 'связан с грехом'? Ты хочешь сказать, что я грешник? И значит ли это... что сон был реальным?