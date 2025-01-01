Меню
Цитаты из сериала Союз Серокрылых

Kuu В моем уме есть красивый кубок. Очень красивый, прозрачный кубок. И в него постоянно падали маленькие капли, 'кап, кап, кап', медленно, но верно, каждый день. А сегодня я почувствовал, что кубок наконец-то стал совершенно полным.
Rakka Куу...
Kuu И это потому, что ты дала мне несколько из этих капель. Раkka, спасибо.
[Ракка уснула. Рэки только сейчас понял, что Ракка больше не связана с грехом.]
Рэки Ты свободна, а я теперь один.
Reki Этот город — моя тюрьма. Стены — символ моей смерти.
Communicator Тогда, ты признаёшь свой собственный грех?
Rakka Если я признаю, значит, мой грех будет стерто?
Communicator Подумай об этом. Признать свой грех значит не иметь греха. Так ты грешник?
Rakka Эээ! Но если я подумаю, что у меня нет греха, то я становлюсь грешником!
Communicator Возможно, это и есть, что значит быть связанным грехом. Крутиться в одном круге, ища, где грех, и в какой-то момент теряя из виду выход.
Rakka Каков правильный ответ тогда?
Communicator Подумай об этом. Ты должен сам искать и находить ответ.
[Раkka убирает в комнате Куу после её "Дня полёта"... Раkka начинает говорить вслух одна.]
Ракка Доброе утро, Куу. Уже прошёл месяц с тех пор, как ты ушла. Зима наконец пришла в этот маленький город. Но благодаря твоим советам, я не простудилась. Как ты, Куу? Как там, где ты сейчас? Чем ты занимаешься? Надеюсь, что люди там такие же добрые, как в городе Гли. Если тебе интересно, здесь, в Старом Доме, всё в порядке. А я...
[роняет метлу и начинает всхлипывать]
Ракка Прости, но я не могу поздравить тебя, как все остальные. Я хотела быть с тобой гораздо дольше. Я хотела гулять с тобой по магазинам... и есть с тобой... и говорить о многом с тобой! Было ещё так много вещей, которым я хотела, чтобы ты меня научила!
Ракка Она всё это время винит себя. Почему только Рэки нельзя простить?
Коммуникатор Почему ты думаешь, что ТЕБЯ простили?
Ракка Это не потому, что я простила себя.
Коммуникатор Верно. Никто не может простить себя. Но у тебя была птица. Кто-то верил в тебя и был с тобой рядом.
Ракка Признавая свой собственный грех, ты не можешь не ходить по кругу, если ты один.
Rakka Так что если я действительно грешник, и мне не положено быть здесь, тогда, пожалуйста... верните меня туда, где мне положено быть. Это место... этот город слишком хорош ко мне. Все такие заботливые и дружелюбные. Мне так стыдно! Если сон, который я видела, реален, я хочу вернуться. Я должна вернуться! Мне нужно извиниться!
Communicator Признавать свои грехи — значит не иметь грехов. Это загадка 'Круга Греха'.
Reki Это моя мечта-куколка. Кошмар, который терзал моё существование в этом мире. Я шёл по этому пути. Помню, как холодный ветер щипал мои щеки, которые были мокрыми от слёз. Я услышал звук издалека. Но я был слишком уставшим, чтобы думать. Помню, как хотел стать камнем. Камнем, который не чувствует боли. Или горя.
Ракка Рэки, мы еще встретимся?
Рэки Ну да, я думаю, что встретимся. А сейчас закрой глаза. Это привычка Хайбанов исчезать без предупреждения, когда приходит День Полета.
Ракка Рэки будет Рэки до самого конца, правда?
Reki Они никогда не узнают, как темно и холодно в моем сердце.
Rakka Перестань! Я не могу в это поверить! Ты всегда была такой доброй!
Reki Ракка, я понимаю, ты никогда не понимала. Ты не видела, как я завидовал тебе.
Rakka Нет...
Reki Мы оба грешники. Но в конце концов, только тебя простили. Все в итоге покидают меня. Когда Куу улетела, часть меня завидовала ей. И я ненавижу себя за это.
Rakka ЭТО НЕ ПРАВДА! ТЫ ШЛА ЗА МНОЙ, КОГДА Я УПАЛА В КОЛОДЕЦ! ТЫ УХАЖИВАЛА ЗА МНОЙ, ИСКАЛА ЛЕКАРСТВО ДЛЯ МЕНЯ! ВСТРЕЧАЯ БОЛЬ, ТЫ ВСЕГДА БЫЛА РЯДОМ!
Reki ДА! И зачем я это делал? Я ИСКАЛ СВОЕ СПАСЕНИЕ! Я могу забыть о своем грехе, только когда я полезен кому-то! И единственная мысль, что у меня была все это время, пока я помогал тебе... это что, может быть, Бог сойдет и, НАВЕРНЯКА, простит меня!
Rakka [плачущий] Прекрати это! Прекрати!
Reki [холодно] Ракка... для того, что мне нужно было, ты могла бы быть кем угодно.
[Ракка обнаружила два новых кокона... говорит про себя... последние слова]
Ракка Рэки, я никогда тебя не забуду.
[Ракка обнаружила два новых кокона... последние строки...]
Ракка Близнецы! О, это что-то грандиозное, это ГРАНДИОЗНО!
Rakka Мы не люди, правда?
Reki Никто точно не знает, кто мы... люди ли мы или нет. Мы называем себя Хайбани, что означает 'угольные перья'.
Rakka Я хочу домой!
Reki Хайбани не могут выходить за пределы города. Это наш самый священный закон. Кроме того, даже если твоя семья где-то в этом мире, они бы не узнали тебя, если бы увидели тебя сейчас.
Rakka Но почему?
Reki Как ты не можешь вспомнить тот мир, в котором была раньше, так и никого в этом мире нет, кто мог бы вспомнить тебя.
Rakka Я до сих пор думаю... кто же такие Хаибане. Все говорят, что и стены, и этот город существуют ради Хаибане. Но угольные перья появляются в этом мире неожиданно, и так же неожиданно исчезают. Я не знаю, почему я стала Хаибане. Я здесь, и не могу помнить, кто я была. И если я когда-нибудь исчезну, ничего не добившись, в чем смысл моего существования?
Reki Знаешь, когда-то я чувствовала то же самое, что и ты. Я думаю, что смысл есть, но только ТЫ сможешь его найти.
Reki Я буду рядом с тобой. Я свернул не туда, потому что потерял Кунамори. Но как бы ни случилось, Нева, я всегда буду с тобой.
Rakka Где-то, не здесь, в месте, которое я не могу вспомнить, я был одержим идеей, что я совсем один. Я думал, что никому нет дела до меня, или никто не будет скучать по мне, если я исчезну с лица Земли. Я хотел исчезнуть. Тогда мне приснился сон о падении с небес. Я помню, что птица была в этом сне со мной, и эта птица была кем-то в форме птицы, пытающимся вернуть меня обратно. Теперь я знаю, что никогда не был один. Но я...
Communicator Ты не должен так об этом думать. Твои крылья и нимб — доказательство того, что ты не имеешь грехов, за которые в этом мире надо искупить.
Rakka Но ты не понимаешь! Мои перья — это...
Communicator Так, ты связан с грехом. Скрываешь признаки своего греха, окрашивая перья лекарством. Кто тебя научил?
Rakka ...
Communicator Ясно.
Rakka Что ты имеешь в виду под 'связан с грехом'? Ты хочешь сказать, что я грешник? И значит ли это... что сон был реальным?
Communicator Нет способа быть уверенным. Всё, что ты потерял во сне внутри своей куколки, невозможно вернуть. Даже если ты кого-то слышал, ты никогда не увидишь этого человека снова.
[Ракка прочитала дневник Реки]
Ракка Я понимаю! Она защищала меня! Она защищала меня с самого начала! Река! Я должна стать той птицей, что спасет Реку! Как эта птица, что спасла меня!
Reki Рakka, что ты здесь делаешь?
Rakka Простите, я сама вошла.
Reki Посмотри на себя... ты будешь Рakka до самого конца.
Раcca Рэки в последнее время ведёт себя немного нервно.
Коммуникатор Тот факт, что её День Полёта ещё не наступил, сильно её тревожит. И всё же, она молча надеется, что он никогда не наступит.
Раcca Я знаю. Мне очень больно видеть, как она страдает, но... я по-прежнему не хочу, чтобы она уходила.
Коммуникатор Она всё ещё потеряна во тьме. Раcca... ты заставила птицу прийти к тебе, что позволило тебе восполнить недостающие кусочки своих воспоминаний. Однако у Рэки никого нет. Ей придётся столкнуться с тьмой в одиночку. Это тяжёлое испытание.
Rakka Скажи, пожалуйста, где я? И что такое Хайбэйн?
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Carrie Savage
Майкл МакКоннохи
Michael McConnohie
