Reki
Они никогда не узнают, как темно и холодно в моем сердце.
Rakka
Перестань! Я не могу в это поверить! Ты всегда была такой доброй!
Reki
Ракка, я понимаю, ты никогда не понимала. Ты не видела, как я завидовал тебе.
Rakka
Нет...
Reki
Мы оба грешники. Но в конце концов, только тебя простили. Все в итоге покидают меня. Когда Куу улетела, часть меня завидовала ей. И я ненавижу себя за это.
Rakka
ЭТО НЕ ПРАВДА! ТЫ ШЛА ЗА МНОЙ, КОГДА Я УПАЛА В КОЛОДЕЦ! ТЫ УХАЖИВАЛА ЗА МНОЙ, ИСКАЛА ЛЕКАРСТВО ДЛЯ МЕНЯ! ВСТРЕЧАЯ БОЛЬ, ТЫ ВСЕГДА БЫЛА РЯДОМ!
Reki
ДА! И зачем я это делал? Я ИСКАЛ СВОЕ СПАСЕНИЕ! Я могу забыть о своем грехе, только когда я полезен кому-то! И единственная мысль, что у меня была все это время, пока я помогал тебе... это что, может быть, Бог сойдет и, НАВЕРНЯКА, простит меня!
Rakka
[плачущий] Прекрати это! Прекрати!
Reki
[холодно] Ракка... для того, что мне нужно было, ты могла бы быть кем угодно.