О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Союз Серокрылых
Сезоны
Союз Серокрылых, список сезонов
Haibane Renmei
12+
Год выпуска
2002
Страна
Япония
Эпизод длится
25 минут
Телеканал
Animax
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.9
IMDb
Список сезонов сериала «Союз Серокрылых»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
9 октября 2002 - 18 декабря 2002
